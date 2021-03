Giá mít Thái hôm nay 25/3: Giá mít tăng, bán mít lá là mít gì, sao lại phải bán mít lá cho thương lái?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 25/3: Giá mit cắt tại vườn là 28.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 25/3 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái chỉ tăng hơn hôm qua 24/3 khoảng 1.000 đồng/kg.

Giá mít Thái hôm nay 25/3 đang được cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái tăng nhẹ so với hôm qua 24/3. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất đứng ở mức cao nhất chỉ là 28.000 đồng/kg. Hiện nay có tình trạng bán mít lá cho thương lái.

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 25/3 ở Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất là 28.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 23.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 18.000 đồng/kg.

Trước đó, giá mít thái ngày 24/3 ở Tiền Giang được thương lái mua tại vườn như sau: giá mít Thái loại Nhất là 27.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 22.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 17.000 đồng/kg.

Giá mít Thái tại vựa cao hơn thương lái thu mua tại vườn khoảng 2.000 đồng/kg. Theo các vựa mít ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cập nhất giá mít Thái hôm nay 25/3 như sau: mít Thái loại Nhất từ 29.000 - 31.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 24.000 - 25.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 18.000 - 20.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 25/3: Tăng 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 25/3 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay không biến động nhiều so với giá mít hôm qua 24/3.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 25/3 cho biết, giá mít Thái loại Nhất là 27.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 22.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba từ 17.000 đồng/kg.

Trước đó 1 ngày, tức ngày 24/3, thương lái thu mua mít Thái tại vườn ở tỉnh Long An với giá như sau: giá mít Thái loại Nhất là 26.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 21.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba từ 16.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 25/3: Mít Thái loại Nhất 27.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 25/3, giá mít Thái tăng hơn hôm qua (24/3) từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít Thái loại Nhất là 27.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 21.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba từ 17.000 đồng/kg.

Ngày hôm qua, các lái mít cắt mít tại vườn báo giá, giá mít Thái loại Nhất từ 25.000 - 26.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 19.000 - 21.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba từ 14.000 - 16.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 25/3: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang 2.000 đồng/kg

Cũng như mít Thái Tiền Giang, mít Thái Long An, mít Thái Đồng Tháp, mít Thái An Giang, giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 25/3 giữ giá như ngày hôm qua 24/3.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang vì mít Thái Tiền Giang, mít Thái Long An, mít Thái Đồng Tháp, mít Thái An Giang, giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh long, giá mít Thái Cần Thơ có giá thấp hơn 2.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 25/3 đang cắt mít tại vườn với giá mít Thái loại Nhất là 26.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 21.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 16.000 đồng/kg.

Mít lá là mít gì, tại sao trồng mít Thái lại bán mít lá?

Hiện nay, ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, người dân đang bàn về việc bán mít lá. Theo đó, bán mít lá có nghĩa là người dân bán số lượng cây mít Thái vừa mới ra trái cho người khác. Người mua mít lá khai thác số lượng cây mít Thái đã mua trong vườn trong một thời gian cụ thể nào đó mà 2 bên hợp đồng.

Một người dân trồng mít Thái ở xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho hay, nếu người trồng mít Thái không có thời gian canh giữ vườn mít hoặc sợ bán mít giá thấp thì chọn cách bán quyền khai thác vườn trồng mít Thái cho người khác trong vài năm.

Một người dân khác ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang thì cho biết, khi trồng cây mít gần 2 năm thì có thể bán mít lá.

Ví dụ, trồng mít Thái số lượng 500 cây trên 5.000m2 thì có thể bán mít lá giá 500 triệu đồng cho người mua khai thác trái mít trong vòng 3 năm. Người mua mít lá thường là các thương lái.