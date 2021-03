Giá mít Thái hôm nay 30/3: Giá mít Thái Tiền Giang giảm mạnh, có cần chấm bông gòn khi cắt tuyển trái mít không?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 30/3: Giá mít Thái loại nhất chỉ còn 20.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 30/3 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái giảm 3.000 đồng/kg so với hôm qua 29/3.

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 30/3 ở Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất là 20.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 15.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 10.000 đồng/kg.

Trước đó, giá mít thái ngày 29/3 ở Tiền Giang được thương lái mua tại vườn như sau: giá mít Thái loại Nhất là 23.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 18.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 13.000 đồng/kg.

Các vựa thu mua mít Thái cho biết, giá mít Thái đang giảm, do đó thị trường không còn sôi động như 1 tuần trước đó. Tuy GIÁ MÍT THÁI giảm nhưng mức giá hiện tại vẫn còn cao so với các năm trước đây.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 30/3: Giảm 2.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 30/3 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay giảm 3.000 đồng/kg với giá mít hôm qua 29/3.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 30/3 cho biết, giá mít Thái loại Nhất từ 19.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 14.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 9.000 đồng/kg.

Trước đó 1 ngày, tức ngày 29/3, thương lái mua tại nhà vườn tỉnh Long An, giá mít Thái loại Nhất từ 22.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 17.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 12.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 30/3: Mít Thái loại Nhất 18.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 30/3, giá mít Thái giảm hơn hôm qua (29/3) từ 3.000 - 4.000 đồng/kg.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít Thái loại Nhất là 18.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 14.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Ngày hôm qua, các lái mít cắt mít tại vườn báo giá, giá mít Thái loại Nhất là 22.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 17.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 11.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 30/3: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang 2.000 đồng/kg

Cũng như mít Thái Tiền Giang, mít Thái Long An, mít Thái Đồng Tháp, mít Thái An Giang, giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 30/3 tiếp tục giảm.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn 2.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 30/3 đang cắt mít tại vườn với giá mít Thái loại Nhất từ 18.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 13.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Chấm bông gòn vào vết cắt khi tuyển trái mít non: không nên

Nhiều nông dân có kinh nghiệm trồng mít Thái ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, thời gian qua, có tình trạng người dân chấm bông gòn vào vết cắt khi tuyển trái non. Một số nhà vườn trồng mít Thái cho rằng, khi chấm bông gòn vào vết cắt mủ sẽ không rơi dính vào trái chừa lại (trái được chọn để lại sau này lớn lên bán). Nếu chấm bông gòn lên vết cắt của trái mít cắt bỏ thi đó trái chừa lại không bị méo, bị lép.

Tuy nhiên, theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái nhiều kinh nghiệm, chấm bông gòn lên vết cắt trái mít bỏ đi không mang lại hiệu quả gì và tốn khá nhiều thời gian. Bởi, nguyên nhân mít Thái bị lép, mít Thái bị méo trái là do thụ phấn không đều, chứ không phải do mủ mít rơi dính lên trái non.

Anh Nguyễn Văn Tùng chuyên trồng mít Thái ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho hay, bản thân anh đã thử nghiệm việc chấm bông gòn lên vết cắt trái mít cắt bỏ rất nhiều lần. Nếu trái mít non chừa lại, được tuyển chọn đúng cách thì mủ mít ở phía trên rơi xuống, dính vào trái vẫn không bị méo trái, hay lép trái về sau.

Ngược lại, theo anh Tùng, nếu trái được tuyển chọn để lại sai (không thụ phấn hoàn toàn), mủ mít không rơi dính vào (do người cắt chấm bông gòn ngay sau khi cắt tuyển trái) thì vẫn bị méo, bị lép như thường.

Các trái mít Thái bị lép, bị méo thường khi các thương lái cắt mít Thái tại vườn liền cho vào hàng dạt, hàng chợ.