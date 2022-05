Giá mít Thái hôm nay 30/5: Tiếp tục giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Cập nhật thông tin từ các thương lái tại Tiền Giang cho thấy, giá mít Thái giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Như vậy, sau 2 tuần giữ giá, giá mít Thái tiếp tục giảm, khiến thị trường mít Thái ảm đạm.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 30/5 tại ĐBSCL cho thấy, giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá mít Thái Tiền Giang tại vựa cao nhất chỉ còn 5.000 đồng/kg. Giữa lúc giá mít Thái giảm mạnh, người dân nói mít ruột đỏ giá cao ổn định. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Đối với mít Kem lớn, các thương lái mua chỉ với giá từ 3.000 - 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg. Còn tại các vựa giá cao hơn, mít Kem lớn được mua từ 5.000 đồng/kg, còn mít Kem nhỏ mua với giá từ 3.000 đồng/kg.

Tại Sóc Trăng, An Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang và TP Cần Thơ, các thương lái cho biết, giá mít Thái hôm nay 30/5 giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn tại các địa phương này chỉ còn từ 3.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 1.000 - 1.500 đồng/kg. Các vựa mua từ 4.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn, 2.000 đồng/kg đối với mít Kem nhỏ.

Riêng đối với mít chợ, tại ĐBSCL, thương lái mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg. Các vựa mua mít chợ loại 1 từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 2.000 đồng/kg.

Giữa lúc giá mít Thái giảm, người dân nói mít ruột đỏ giá cao ổn định

Theo một số hộ dân trồng mít ruột đỏ ở tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Tiền Giang, giá mít ruột đỏ đang giá cao, cụ thể thương lái đến tận vườn mua từ 35.000 - 36.000 đồng/kg loại trái to và từ 32.000 - 34.000 đồng/kg đối với trái nhỏ hơn. Trong khi đó, giá mít Thái bán tại vườn cao lắm cũng ở mức 4.000 đồng/kg.

Anh Lê Văn Tâm ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cho biết: "Hiện tại, mít ruột đỏ giá cao, hầu như lúc nào cũng ổn định trên 30.000 đồng/kg. Còn mít Thái thì ai cũng biết, đã dưới 10.000 đồng từ nhiều tuần qua".

Theo anh Tâm, thị trường xuất khẩu mít ruột đỏ chưa có nhiều, tuy nhiên bán lẻ được trong nước nên giá cao và ổn định trong thời gian qua. Hiện các thương lái cũng đến vườn cắt và vận chuyển ra vựa bán lại cho vựa, đầu mối các chợ như mít Thái.

Anh Trần Duy Nhân ở xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì cho hay, giá mít ruột đỏ cao là do mẫu mã nhìn đẹp, ăn ngon và diện tích trồng chưa nhiều trong khi nhu cầu thưởng thức của người tiêu dùng cao.

Theo anh Nhân, mít ruột đỏ dễ trồng, cho nhiều trái hơn mít Thái siêu sớm và diện tích trồng chưa nhiều. Tuy nhiên, nếu trồng loại mít này phải cân nhắc vì có thể giá giảm khi diện tích tăng như mít Thái.

"Cần phải xem xét kỹ nếu quyết định trồng mít ruột đỏ. Bởi thị trường chủ yếu là bán trong nước và cá giả có thể giảm nếu diện tích trồng nhiều trong thời gian tới" - anh Nhân chia sẻ.