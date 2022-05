Mô hình trồng mít Thái kết hợp nuôi ốc bươu đen và trồng ấu

Hiện nay, một số hộ dân ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trồng mít Thái kết hợp nuôi ốc bươu đen và trồng ấu. Đây là cách mà người dân cho rằng có hiệu quả, nhằm giảm bớt thất thu khi giá mít Thái giảm mạnh như thời điểm này.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 27/5 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít không khác gì so với hôm qua. Hiện cũng chưa có thông tin gì có thấy có sự tăng giảm về giá trong thời gian tới. Trồng mít Thái kết hợp nuôi ốc bươu đen và trồng ấu giúp nông dân giảm bớt thất thu khi giá mít giảm. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Anh Lâm Văn Điền ở xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho hay, thay vì trồng mít Thái rồi để ao trống, không làm gì thì anh nuôi ốc bươu đen và trồng ấu để tăng thêm thu nhập trên cùng diện tích.

"Tôi có 4.000 m2 trống mít Thái, thấy ao trong vườn bó trống không làm gì nên từ năm 2021, tôi đã thả ốc bươu đen xuống để nuôi và trồng thêm ấu. Thời gian qua, ngoài thu nhập từ cây mít Thái, tôi có thêm nguồn thu nhập kha khá từ việc bán ốc bươu đen (khoảng 30.000 đồng/kg) và ấu (khoảng 6.000 đồng/kg)" - anh Điền nói.

Đối với việc giá mít Thái giảm mạnh trong thời gian gần đây, anh Điền cho biết, mô hình giúp giảm bớt thất thu do tiền kiếm được từ việc bán ốc bươu đen và ấu bù phần nào vào tiền chi phí đầu tư cho cây mít Thái.

Theo anh Điền, mô hình kết hợp này rất nhẹ công chăm sóc. Đối với ốc bươu đen thì rất dễ nuôi, chỉ cần thả trái mít Thái (dạng trái xấu thương lái không mua) đã cắt nhỏ xuống ao, ốc sẽ tự ăn, sinh sản và lớn nhanh. Còn ấu thì chỉ cần giữ mực nước ổn định, phun thuốc dưỡng lá và sâu ăn lá.

"Phân thuốc tôi dùng cho cây mít Thái rất tốt cho ấu, cũng không ảnh hưởng đến ốc bươu đen nên rất an tâm. Trong quá trình nuôi chủ yếu giữ mực nước không được quá cạn cũng không quá cao và tìm cách loại bỏ các loại cá làm hại ốc" - anh Điền nói thêm.

Giá mít Thái hôm nay 27/5: Không tăng, không giảm

Một số vựa còn hoạt động ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cho biết, giá mít Thái hôm nay 27/5 không khác gì so với hôm qua. Hiện cũng chưa có thông tin gì có thấy có sự tăng giảm về giá trong thời gian tới. Hiện nay, tại các vựa, giá mít Kem lớn được mua từ 6.000 - 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 - 4.000 đồng/kg. Các thương lái mua tại vườn từ 4.000 - 5.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn, mít Kem nhỏ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Tiền Giang, các vựa báo giá Thái hôm nay 27/5 như sau: mít Kem lớn từ 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg. Đối với các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, cũng có nhiều vựa mua thấp hơn mức giá trên 1.000 đồng/kg. Như vựa Phú Tân ở xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang mua mít Kem lớn 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg.

Tại Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang, Long An và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 27/5 không tăng không giảm so với hôm qua. Các vựa mua mít Kem lớn từ 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg, còn các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.

Riêng mít chợ ở ĐBSCL được các vựa mua như sau: mít chợ loại 1 từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 2.000 đồng/kg, còn thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.