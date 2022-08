Giá mít Thái hôm nay 4/8: Tăng thêm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 4/8 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít Thái tiếp tục tăng thêm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá mít Thái hôm nay 4/8 tại ĐBSCL tiếp tục tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Người dân cho rằng, ai có mít Thái bán là lời nhiều. Ảnh minh họa, nguồn facebook.

Tại Tiền Giang, vựa mít Lên 68 ở xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang báo giá mít Thái hôm nay 4/8 như sau: mít Kem lớn 22.000 đồng/kg (tăng thêm 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 9.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua).

Vựa Phú Tân ở xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang báo giá mua mít Kem lớn 22.000 đồng/kg (tăng thêm 1.000 đồng/kg), còn mít Kem nhỏ 9.000 đồng/kg (tăng thêm 1.000 đồng/kg).

Còn vựa mít Song Toàn Phát ở xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang mua mít Kem lớn 22.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 10.000 đồng/kg.

Cũng tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 20.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ 7.000 - 8.000 đồng/kg.

Tại An Giang, Long An, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Đồng Tháp và TP.Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 4/8 tiếp tục tăng từ 1.000-2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, các vựa mua mít Kem lớn từ 20.000 - 21.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ từ 8.000 - 9.000 đồng/kg. Thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 18.000 - 19.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 6.000 - 7.000 đồng/kg.

Hiện giá mít chợ đã tăng. Theo đó, vựa mua mít chợ loại 1 từ 7.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 là 5.500 đồng/kg. Thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 chỉ từ 5.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 3.500 đồng/kg.

Ai có mít Thái bán là lời nhiều

Anh Trần Duy Nhân ở xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay, giá mít Tiền Giang đang tăng cao, nếu có trái bán thời điểm này sẽ lời nhiều.

"Nếu bán được từ trên 10.000 đồng/kg, người trồng mít Thái đã có lời, còn hiện nay đã trên trên 20.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn rồi, lời rất nhiều" - anh Nhân nói.

Còn anh Nguyễn Văn Cần - nông dân trồng mít Thái ở xã Chánh Hội, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cũng cho biết, nếu vườn nào có trái bán lúc này đều có lời.

Anh Cần nói: "Giá mít Kem lớn khoảng 20.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ bèo lắm cũng 6.000 đồng/kg, nếu tính bình quân vườn vừa có mít Kem lớn, vừa có mít Kem nhỏ thì cũng được 12.000 - 13.000 đồng/kg".

Cũng như anh Nhân và anh Cần, nhiều hộ dân ở ĐBSCL đang rất phấn khởi vì giá mít tăng, phần nào đó giúp người dân bù lại khoảng thua lỗ do giá mít giảm chạm đáy vài tháng trước đó.