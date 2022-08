Đừng thấy giá mít tăng mà trồng thêm, trồng nhiều, đầu tư vào vườn mít, tránh thua lỗ về sau

Một số người dân ở xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện giá mít tăng từng ngày, gần chạm mức 20.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn mua tại vựa. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với những người trồng mít Thái sau nhiều tháng liên tiếp giá mít chạm đáy.

Giá mít Thái hôm nay 2/8 tại ĐBSCL chưa tăng thêm so với hôm qua. Hiện giá mít Tiền Giang đã đạt mức 19.000 đồng/kg. Đừng thấy giá tăng mà đầu tư nhiều vào vườn mít, tránh thua lỗ về sau. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Tuy nhiên, theo người dân ở địa phương nói trên, không nên thấy giá mít tăng mà vội vàng đầu tư đậm vào vườn mít Thái, dẫn đến thua lỗ về sau.

Anh Nguyễn Văn Bảo, ngụ ở xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nói: "Giá mít tăng hiện nay là do mùa nghịch, số lượng mít ít, thị trường đang thiếu hàng. Nếu bây giờ để trái, đầu tư đậm, chưa chắc bán được giá cao như hiện nay".

"Chỉ nên để trái ít, bón phân, thuốc tiết kiệm. Hơn 3 tháng sau, trái lớn nếu bán được giá cao sẽ có lời, nếu giá thấp cũng không sợ lỗ" - anh Bảo giải thích.

Anh Trần Thành Được xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cũng cho biết, giá mít Thái hiện nay tăng giảm khó đoán. Lúc thiếu hàng giá cao, dư hàng giá thấp, do đó cách tốt nhất là trồng mít theo dạng tiết kiệm tối đa chi phí là tốt nhất, không nên đầu tư đậm.

Giá mít Thái hôm nay 2/8: Mít Thái Tiền Giang cao nhất 19.000 đồng/kg

Một số vựa ở Tiền Giang cho hay, giá mít Thái hôm nay 2/8 tương đương so với hôm qua. Cụ thể, vựa mít Lên 68 ở xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang báo giá, mua mít Kem lớn 19.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 7.000 đồng/kg.

Vựa Thành 88 ở xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo, mua mít Kem lớn 19.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 7.000 đồng/kg. Một số vựa khác ở tỉnh Tiền Giang cũng mua với mức giá trên.

Đối với thương lái vào vườn ở Tiền Giang mua mít Kem lớn từ 16.000 - 17.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ 5.000 đồng/kg.



Tại An Giang, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng và TP.Cần Thơ, một số vựa cho hay, giá mít Thái hôm nay 2/8 không có gì thay đổi so với hôm qua.

Tại các địa phương này, các vựa mua mít Kem lớn 18.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ từ 6000 đồng/kg. Thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 16.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg.

Ở ĐBSCL, giá mít chợ loại 1 từ 7.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 là 5.000 đồng/kg. Thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 chỉ từ 5.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 3.000 đồng/kg.