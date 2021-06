Giá mít Thái hôm nay 8/6: Vì sao mít thái Tiền Giang luôn bán giá cao hơn so với mít các tỉnh khác vùng ĐBSCL?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 8/6: Giá cao nhất 10.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 8/6 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, giá mít Thái hôm nay không dao động so với hôm qua 7/6.

Giá mít Thái hôm nay 8/6 cập nhật cho thấy, giá mít Thái không dao động nhiều so với hôm qua 7/6. Giá mít thái Tiền Giang hôm nay 10.000 đồng/kg. Mít thái Tiền Giang ăn ngon hơn các tỉnh khác vùng ĐBSCL không, sao giá lại cao hơn?

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 8/6 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Về giá thu mua tại vựa, sáng nay 8/6, tại Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 8/6: Không dao động

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 8/6 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay tương đương so với hôm qua 7/6.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 8/6 cho biết, giá mít loại Nhất là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 8/6: Mít Thái loại Nhất 8.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 8/6, giá mít Thái không dao động so với hôm qua 7/6.

Các lái mít sáng nay 8/6 đang cắt mít tại vườn báo giá mít hôm nay như sau, giá mít loại Nhất từ 8.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 8/6: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 8/6 không dao động so với hôm qua 7/6.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 8/6 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 4.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Vì sao mít thái Tiền Giang giá bán luôn cao hơn mít ở các tỉnh khác vùng ĐBSCL, có phải do ăn ngon hơn?

Một số vựa thu mua mít Thái ở tỉnh Tiền Giang cho biết, trước đây, cây mít Thái được trồng đầu tiên ở huyện Cái Bè và huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Sau đó, có vài thương lái phát hiện và hình thành vựa thu mua.

Dần về sau, giá mít Thái tăng cao, diện tích dần mở rộng, kéo theo đó, rất nhiều vựa mít xuất hiện dọc trên Quốc lộ 1 A.

Đây là một trong những nguyên nhân nơi đây được ưu tiên thu mua giá cao hơn các địa phương khác. Ngoài ra, còn có nguyên nhân thương lái mua mít Thái các địa phương khác thấp hơn để trừ chi phí vận chuyển về các vựa ở Tiền Giang.

Theo một số người dân có nhiều năm kinh nghiệm trồng mít ở tỉnh Tiền Giang, mít Thái Tiền Giang không ngon hơn các địa phương khác ở ĐBSCL. Sở dĩ nơi đây mua giá cao hơn ở Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp là gần với các vựa lớn, dễ vận chuyển.