Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 5/6: Giá cao nhất 10.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 5/6 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, giá mít Thái hôm nay không dao động so với hôm qua 4/6.

Giá mít Thái hôm nay 5/6 cập nhật cho thấy giá mít Thái không dao động nhiều so với hôm qua 4/6. Giá mít thái Tiền Giang hôm nay 10.000 đồng/kg. Bị bệnh này, mít Thái bị méo mó, gây thiệt hại nặng nề. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 5/6 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Về giá thu mua tại vựa, sáng nay 5/6, tại Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 5/6: Không dao động

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 5/6 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay tương đương so với hôm qua 4/6.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 5/6 cho biết, giá mít loại Nhất là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 5/6: Mít Thái loại Nhất 8.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 5/6, giá mít Thái không dao động so với hôm qua 4/6.

Các lái mít sáng nay 5/6 đang cắt mít tại vườn báo giá mít hôm nay như sau, giá mít loại Nhất từ 8.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 5/6: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 5/6 không dao động so với hôm qua 4/6.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 5/6 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 4.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Bị bệnh này, trái mít Thái bị méo mó, gây thiệt hại nặng nề

Nhiều người dân ở tỉnh Hậu Giang cho hay, thời gian qua, cây mít Thái mắc phải một chứng bệnh khiến người nông dân đau đầu, đó là bệnh xơ đen.

Mít xơ đen thường xuất hiện nhiều vào mùa mưa làm cho trái mít bị méo mó, làm giảm chất lượng, giảm độ ngọt, gây thiệt hại nặng nề vì thương lái không mua, coi như bỏ.

Theo Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang), nguyên nhân gây bệnh xơ đen trên mít Thái là vi khuẩn pantoea stewartii. Vi khuẩn này cũng được tìm thấy trên mít có hiện tượng xơ đen ở Malaysia và Mexico.

Vi khuẩn pantoea stewartii gây bệnh xơ đen xâm nhập vào trái mít theo nước mưa. Để hạn chế thiệt hại do bệnh này gây ra, người dân không nên để trái trong thời gian có mưa nhiều. Khi xử lý ra hoa, nên tỉa bớt các cành tăm, cành khô để tạo điều kiện cho cây thông thoáng nhất có thể.

Người dân tỉa bớt những trái méo mó, có cuống dị dạng (những trái này cho năng suất thấp và có nguy cơ nhiễm bệnh cao), chỉ để lại những trái tròn đẹp, gai đều, cuống mập.

Đồng thời, kết hợp phun một số loại thuốc phòng ngừa vi khuẩn lên toàn cây mít, cuống và mầu trái vào 3 thời điểm, lúc có cựa gà, trước và sau khi ra trái.