Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 4/6: Giá cao nhất 10.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 4/6 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, giá mít Thái hôm nay không dao động so với hôm qua 3/6.

Giá mít Thái hôm nay 4/6 cập nhật cho thấy giá mít Thái không dao động nhiều so với hôm qua 3/6. Giá mít thái Tiền Giang hôm nay 10.000 đồng/kg. Người dân khuyên hạn chế bón phân thuốc vườn mít thời điểm này. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 4/6 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Về giá thu mua tại vựa, sáng nay 4/6, tại Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 4/6: Không dao động

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 4/6 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay tương đương so với hôm qua 3/6.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 4/6 cho biết, giá mít loại Nhất là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 4/6: Mít Thái loại Nhất 8.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 4/6, giá mít Thái không dao động so với hôm qua 3/6.

Các lái mít sáng nay 4/6 đang cắt mít tại vườn báo giá mít hôm nay như sau, giá mít loại Nhất từ 8.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 4/6: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 4/6 không dao động so với hôm qua 3/6.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 4/6 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 4.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Nông dân trồng mít mách nhau không nên bón phân, xịt thuốc cho vườn mít Thái thời điểm này, vì sao vậy?

Một số người dân có nhiều năm kinh nghiệm trồng mít Thái ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho hay, hiện nay, giá mít Thái giảm mạnh do khâu tiêu thụ khó khăn, ảnh hưởng dịch Covid-19, chưa biết đến khi nào giá tăng trở lại.

Do đó, để hạn chế thấp nhất chi phí đầu tư, người dân trồng mít, đặc biệt là các vườn mít có diện tích lớn nên hạn chế bón phân, phun thuốc thời điểm này.

Tuy nhiên, vẫn phải thường xuyên thăm vườn, cắt tỉa nhánh hư, nhánh khô, cắt bớt trái trên cây nếu cây có nhiều trái.

Để trồng được cây mít Thái cho trái phải mất rất nhiều thời gian và công sức, trước thời điểm giảm giá chung của các loại nông sản như hiện nay, người dân nên bình tĩnh, chờ đợi, không đốn bỏ.

Khi nào giá lên thì mới tập trung bón phân, phun thuốc. Hy vọng, giá mít tăng trở lại khi thị trường ổn định, việc vận chuyển, tiêu thụ dễ dàng.