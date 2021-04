Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 9/4: Giá mít Thái loại nhất 21.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 9/4 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái không dao động nhiều so với hôm qua 8/4.

Giá mít Thái hôm nay 9/4 đang cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái không dao động nhiều, ở một số địa phương có tăng thêm 1.000 đồng so với hôm qua 8/4. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 21.000 đồng/kg. Thương lái chia sẻ cách nhận biết mít già dễ nhất. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 9/4 ở Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất từ 20.000 - 21.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 15.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 10.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 8/4, tại Tiền Giang, thương lái mua mít Thái tại vườn với giá như sau: giá mít Thái loại Nhất từ 19.000-20.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 14.000 - 15.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba từ 9.000 - 10.000 đồng/kg.

Đối với giá tại các vựa, hôm nay 9/4, mít Thái loại Nhất là 22.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 17.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 12.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 9/4: không dao động

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 9/4 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An vẫn ở mức tương đương với hôm qua 8/4.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 9/4 cho biết, giá mít Thái loại Nhất từ 18.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 9/4: Mít Thái loại Nhất 19.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 9/4, giá mít Thái tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 8/4.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít Thái loại Nhất là 19.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 14.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 7/4, tại Đồng Tháp và An Giang, giá mít Thái loại Nhất là 18.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 9/4: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 2.000 - 3.000 đồng/kg

Cũng như mít Thái Tiền Giang, mít Thái Long An, mít Thái Đồng Tháp, mít Thái An Giang, giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 9/4 tăng nhẹ so với hôm qua 8/4.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 9/4 đang cắt mít tại vườn với giá mít Thái loại Nhất từ 18.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 13.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Cách nhận biết mít già dễ nhất

Theo các thương lái có nhiều năm mua mít ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, có rất nhiều người không biết cách nhận biết mít già hoặc biết qua các làm truyền thống nên gây khó khăn trong quá trình cắt mít tại vườn.

Theo cách truyền thống trước đây, lái mít hoặc nhà vườn canh thời gian trái lớn rồi dùng dao thử trên đầu trái mít xem mít già chưa. Tuy nhiên, cách này tốn nhiều thời gian.

Hiện tại, cách nhận biết mít già dễ nhất là nhìn bằng mắt thường, theo đó, gai mít nở đều, gai bóng và có màu vàng xuống tới chân gai, còn đầu trái mít thì nở phù, nhô lên cao. Nếu thương lái nhìn thấy trái có đặc điểm trên thì cắt luôn, không cần thử thêm.

Cũng có một số người thử mũ trên cuống mít, nếu mũ lỏng, chảy mạnh là già. Tuy nhiên, cách này làm tổn hại trái mít nếu trái mít thử còn là mít non.