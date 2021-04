Giá mít Thái hôm nay 5/4: Để trái mít Thái cao bao nhiêu mà không cần đến bao lưới, giá mít tăng mấy giá?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 5/4: Giá mít Thái loại nhất 20.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 5/4 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái không dao động gì so với hôm qua 4/4.

Giá mít Thái hôm nay 5/4 đang được cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái không dao động nhiều với hôm qua 4/4. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 20.000 đồng/kg. Để trái với chiều cao thích hợp sẽ phát triển tốt mà không cần đến bao lưới (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 5/4 ở Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất từ 19.000 - 20.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 13.000 - 14.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba từ 8.000 - 9.000 đồng/kg.

Các vựa thu mua mít Thái Tiền Giang cho biết, có thể trong vài ngày tới, giá mít Thái vẫn ở mức này, khả năng giao động không nhiều. Hiện các vựa thu mua mít Thái loại Nhất là 21.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 15.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 10.000 đồng/kg.



Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 5/4: không giao động

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 5/4 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An tương đương giá mít hôm qua 4/4.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 5/4 cho biết, giá mít Thái loại Nhất từ 18.000 -19.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 12.000 - 13.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 7.000 - 8.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 5/4: Mít Thái loại Nhất 19.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 5/4, giá mít Thái có nơi tăng khoảng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 4/4.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít Thái loại Nhất từ 18.000- 19.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 5/4: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Cũng như mít Thái Tiền Giang, mít Thái Long An, mít Thái Đồng Tháp, mít Thái An Giang, giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 5/4 tăng nhẹ so với hôm qua 4/4.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 5/4 đang cắt mít tại vườn với giá mít Thái loại Nhất từ 18.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 13.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Để trái chiều cao nào phát triển tốt mà không cần đến bao lưới?

Nhiều nhà vườn có kinh nghiệm trồng mít Thái ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho hay, ở chiều cao thích hợp sẽ giúp trái mít Thái phát triển tốt, ít tốn chi chí cho nhà vườn do không cần bao lưới.

Theo đó, chiều cao thích hợp để trái mít phát triển là từ 1-2,2m so với mặt đất. Nếu để dưới 1m trái khi lớn dễ chạm đất, lúc nào trái dễ bị xơ đen. Còn trên 2,2m, sẽ khó thu hoạch trái và dễ bị sâu đục thân tấn công.

Ở chiều cao trên, trái mít Thái phải được để thoáng, càng thoáng thì trái mít càng miễn nhiễm với tác hại của sâu bệnh. Tốt nhất để trái không để trái này chạm vào trái khác hoặc chạm vào thân cây.

Ngoài ra, muốn tăng hiệu quả của việc phòng trừ sâu bệnh gây hại, theo nhiều nhà vườn có kinh nghiệm trồng mít Thái ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, phải tỉa cành sao cho trái tách biệt với tàn cây.

Đối với sâu đục trái mít, loại sâu này cùng loại với sâu ăn đọt mít. Tức là nó ăn trên tàn cây, trên ngọn, đọt non trước rồi mới xuống cắn phá trái mít, chứ bản thân trái mít không phải là môi trường ưu tiên đầu tiên. Khi thăm vườn nếu thấy sâu ăn đọt mít, người dân cần phải nhanh chóng phun thuốc trừ sâu này.



Đối với ruồi vàng đục trái mít, loại ruồi vàng này chỉ đục khi trái mít còn nhỏ (trước và trong khi đang thụ phấn). Sau khi trái đã thụ phấn hoàn toàn thì người dân cần loại bỏ các trái đã bị ruồi vàng tấn công. Để vườn thông thoáng và xịt thuốc sâu định kỳ hầu như ruồi vàng cũng không xuất hiện.