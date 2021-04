Giá mít Thái hôm nay 4/4: Giá mít tăng, chuẩn mít loại Nhất của vựa ra sao, lái cắt mít vườn coi chừng lỗ?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 4/4: Giá mít Thái loại nhất 20.000 đồng/kg



Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 4/4 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái tăng nhẹ so với hôm qua 3/4.

Giá mít Thái hôm nay 4/4 đang được cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái tăng nhẹ so với hôm qua 3/4. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 20.000 đồng/kg. Tiêu chuẩn lấy mít của vựa khắt khe, thương lái coi chừng bị lỗ. (Ảnh minh họa)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 4/4 ở Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất từ 19.000 - 20.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 13.000 - 14.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba từ 8.000 - 9.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 3/4, các thương lái cắt tại vườn báo giá như sau: giá mít Thái loại Nhất là 18.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 12.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Các vựa thu mua mít Thái Tiền Giang cho biết, sau thời gian giảm liên tục, giá mít Thái đã có dấu hiệu quay đầu và tăng trở lại dù không nhiều. Hiện các vựa thu mua mít Thái loại Nhất là 21.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 15.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 10.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 4/4: tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 4/4 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay cao hơn giá mít hôm qua 3/4 từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 4/4 cho biết, giá mít Thái loại Nhất từ 18.000 -19.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 12.000 - 13.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 7.000 - 8.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 3/4, các thương lái thu mua tại vườn với giá như sau: giá mít Thái loại Nhất từ 16.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 4/4: Mít Thái loại Nhất 18.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 4/4, giá mít Thái tăng khoảng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 3/4.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít Thái loại Nhất là 18.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 3/4, tại Đồng Tháp và An Giang, giá mít Thái loại Nhất là 17.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 4/4: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 2.000 - 3.000 đồng/kg

Cũng như mít Thái Tiền Giang, mít Thái Long An, mít Thái Đồng Tháp, mít Thái An Giang, giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 4/4 tăng nhẹ so với hôm qua 3/4.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 4/4 đang cắt mít tại vườn với giá mít Thái loại Nhất từ 17.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 12.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Tiêu chuẩn lấy mít Thái của vựa, thương lái mua mít coi chừng bị lỗ

Một số vựa mít thái ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, do phía Trung Quốc ngày càng khắt khe, lượng mít Thái trên thị trường nhiều nên các vựa phải lựa mít thật kỹ khi thu mua, theo đó, tiêu chuẩn mít Thái loại Nhất là màu mít đỏ, da xanh, trái tròn.

Đối với trái mít Thái trên 10 kg đủ tiêu chuẩn như trên nhưng eo nhỏ, nếu thấy phần eo này còn phù hợp thì vựa "cho qua", nếu eo quá nhỏ thì bị rớt xuống mít Thái loại Hai, mít Thái loại Ba.

Đối với các thương lái, các vựa mít thái ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang lưu ý, vạt đầu chỉ từ 2-3 múi sẽ được vựa lấy đúng loại mít, nếu dạt đầu từ 4-5 múi trở lên thì sẽ rớt xuống mít kem, mít chợ. Vấn đề này, các thương lái cần hết sức lưu ý, nếu không sẽ lỗ, mất công đi cắt mít cả ngày.