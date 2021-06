Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 9/6: Giá cao nhất 10.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 9/6 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, giá mít Thái hôm nay không dao động so với hôm qua 8/6.

Giá mít Thái hôm nay 9/6 cập nhật cho thấy, giá mít Thái không dao động nhiều so với hôm qua 8/6. Giá mít thái Tiền Giang hôm nay 10.000 đồng/kg. Vì sao phải luôn thăm vườn mít thời điểm này, giá mít "giậm chân tại chỗ" 10 ngày qua? (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 9/6 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Về giá thu mua tại vựa, sáng nay 9/6, tại Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 9/6: Không dao động

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 9/6 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay tương đương so với hôm qua 8/6.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 9/6 cho biết, giá mít loại Nhất là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 9/6: Mít Thái loại Nhất 8.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 9/6, giá mít Thái không dao động so với hôm qua 8/6.

Các lái mít sáng nay 9/6 đang cắt mít tại vườn báo giá mít hôm nay như sau, giá mít loại Nhất từ 8.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 9/6: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 9/6 không dao động so với hôm qua 8/6.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 9/6 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 4.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Vì sao phải luôn thăm vườn mít thời điểm này, giá mít "giậm chân tại chỗ" 10 ngày qua?

Nhiều vựa mít ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, 10 ngày qua, giá mít Thái vẫn "giậm chân tại chỗ". Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khó khăn trong việc vận chuyển sang phía Trung Quốc nên giá chưa thể tăng. Ngược lại, do thị trường vẫn cần nên giá không giảm.

Phía người dân trồng mít ở tỉnh Tiền Giang thì cho hay, hiện nay, mưa nắng thất thường, đặc biệt là thường xảy ra tình trạng nắng gắt rồi đột ngột chuyển sang mưa lớn.

Tình trạng thời tiết như vậy rất dễ làm mít Thái bị vô số bệnh khó trị như nứt trái, nứt mầu, thối trái, xì mũ, xơ đen.

Ngoài ra, thời tiết thay đổi thất thường còn làm mít Thái vàng lá, héo lá. Do đó, người trồng mít phải thường xuyên thăm vườn, chủ động phòng bệnh. Bởi, để trồng được cây mít đến cho trái và có trái chuẩn bị thu hoạch rất khó khăn và tốn nhiều chi phí đầu tư.