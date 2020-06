Giá rau Đà Lạt tăng cao kỷ lục, xà lách lên 50.000 đồng/kg, thương lái tranh mua, nhà vườn hụt hẫng

Trong thời gian qua, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước. Nhiều hộ dân trên địa bàn TP.Đà Lạt đã phải nhổ bỏ, cày rau làm phân do cách ly xã hội. Không những thế, việc người dân e dè xuống giống, để đất trống do không biết dịch Covid-19 diễn biến ra sao nên đã dẫn dến tình trạng khan hiếm rau xanh.

Giá rau tăng cao nhưng hiện nhiều nhà vườn không có rau để bán.

Theo khảo sát của phóng viên, hiện nay, giá rau xà lách Mỹ, côrôn được thương lái thu mua tại vườn lên đến 50.000 đồng/kg. Xà lách lôlô giá từ 40.000 - 45.000 đồng/kg, rau tần ô và bó xôi có giá từ 25.000 - 35.000 đồng/kg. Ngoài ra, rau cải thảo, bắp sú giá từ 5.500 - 7.000 đồng/kg. Theo một số hộ dân, giá rau hiện tại cao gấp khoảng 3 lần so với 10 ngày trước.

Giá rau tại Đà Lạt hiện đang tăng kỉ lục.

Bà Thu, một người buôn bán rau tại Đà Lạt cho biết, đây là mức giá cao kỉ lục từ trước tới nay. Bà cần 100kg rau xà lách Mỹ, liên hệ khắp nơi, các mối quen biết mà chỉ có được 10kg.

Trong khi đó, Nguyễn Lam Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Thảo Nguyên cho biết, công ty có trang trại và liên kết sản xuất với hàng chục hộ dân, nhưng chỉ đáp ứng được 40-50% nhu cầu thị trường. Việc dừng cách ly xã hội đã dẫn đến nhu cầu về thực phẩm của người dân tăng cao, khiến cầu vượt cung làm giá rau tăng mạnh.

Việc dừng cách ly xã hội khiến nhu cầu thực phẩm, nhất là rau xanh tăng mạnh.

Ông Nguyễn Đức Cứ - Trưởng Phòng Kinh tế TP.Đà Lạt dự báo, từ nay đến cuối năm 2020, giá rau vẫn sẽ giữ ở mức cao. Việc nhiều địa phương đang hạn hán không tự cung cấp được rau, khiến rau Đà Lạt trở nên hút khách. Hơn nữa, những tháng cuối năm nhà vườn Đà Lạt và các vùng phụ cận sẽ dành phần lớn diện tích để canh tác hoa, vì thế việc rau khan hiếm, giá cao vẫn có thể xảy ra.