Giá sầu riêng ngày 11/11: Đà tăng giá sầu riêng tạm chững cuối tuần

Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 11/11/2023: Giá sầu riêng ổn định ở mức cao

Đà tăng giá sầu riêng tạm chững cuối tuần. Sầu riêng Ri6 xô thấp nhất là 105.000 đồng/kg; sầu Ri6 đẹp lựa có giá cao nhất 123.000 đồng/kg. Giá sầu riêng Thái xô cao nhất 120.000 đồng/kg, giá sầu riêng Thái đẹp lựa ở mức 135.000 - 145.000 đồng/kg tại khu vực Tây Nam bộ...

Cụ thể, tại khu vực miền Tây Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 118.000-123.000 đồng/kg, mức giá này ổn định so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 100.000-105.000 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua.

Sầu riêng Thái hàng đẹp lựa có giá 135.000 - 145.000 đồng/kg, loại này ổn định sau khi tăng 5.000 đồng/kg so với giá của ngày hôm trước đó; sầu riêng Thái mua xô có giá 115.000-120.000 đồng/kg, loại này không thay đổi so với giá hôm qua.

Tại khu vực miền Đông Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 115.000-120.000 đồng/kg, không tăng so với giá hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 100.000-105.000 đồng/kg, không thay đổi so với giá của hôm qua.

Sầu riêng Thái hàng đẹp lựa có giá 125.000 - 135.000 đồng/kg, loại này đi ngang so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 110.000-120.000 đồng/kg, giữ ổn định so với giá hôm qua.

Giá sầu riêng hôm nay 11/11, tại khu vực Tây Nguyên, sầu Ri6 đẹp lựa có giá 115.000-120.000 đồng/kg, không tăng so với giá hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 100.000-105.000 đồng/kg, không tăng so với giá của ngày hôm qua.

Sầu riêng Thái đẹp lựa có giá 130.000 - 140.000 đồng/kg, loại này giữ ổn định so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 110.000-120.000 đồng/kg, không tăng so với giá hôm qua.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 11/11. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết diện tích sầu riêng Việt Nam đang ở mức 85.000 ha. Trong đó, tính đến đầu tháng 11, khoảng 51% diện tích đã cho thu hoạch, còn lại đang trong thời gian kiến thiết cơ bản.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sản lượng ít trong khi nhu cầu tại thị trường Trung Quốc vẫn lớn, do đó, các thương lái tranh nhau mua hàng, đẩy giá mua cao lên.

Từ nay đến cuối năm giá sẽ còn tăng vì hiện ở thị trường Đông Nam Á, chỉ còn mỗi Việt Nam là còn hàng nhưng số lượng cũng rất hạn chế.

Số lượng sầu riêng còn lại của Việt Nam so với nhu cầu của Trung Quốc cũng không thấm vào đâu. Do đó, giá sẽ còn bị đẩy lên.

Tuy nhiên, đà tăng giá vừa qua là do thương lái tranh mua nhưng cũng chính họ và cả doanh nghiệp xuất khẩu là những người chịu thiệt hại, bởi giá mua sầu riêng có lúc cao hơn cả giá đã ký bán cho Trung Quốc từ trước.

Tưới nước cho sầu riêng giai đoạn hoa – trái

Thời kì ra hoa

Thời kỳ sầu riêng đang ra hoa, đã ra hoa hoặc đang kết trái, nếu thiếu nước hoa, trái sẽ rụng.

Nhưng khi trái sầu riêng to bằng trái bưởi, trái sẽ không rụng nữa mà lá sẽ rụng nhiều và thưa đi. Lúc này sầu riêng sẽ chống chọi với khô hạn và phải nuôi trái nên nó phải kéo nguồn thức ăn dự trữ ở lá để nuôi trái và cây. Từ đó làm cho cây suy yếu dần và thức ăn dinh dưỡng để tạo cùi (cơm) cho trái cũng thiếu. Vì thế chất lượng của cùi mới không tốt.

Nếu giai đoạn này mưa nhiều, rễ sầu riêng hút lên thân cây nhiều nước nhưng lá thì nhả ra ít nước vì lá cây còn lại ít. Làm cho cây sầu riêng thiếu cân bằng nước và từ đó cùi sầu riêng bị nhão.

Việc tưới nước cho sầu riêng khi ra hoa nên tưới ngày nghỉ ngày và ngừng tưới khi hoa sầu riêng nở được 3-4 ngày. Khi trái non mới hình thành thì tưới lượng nước vừa phải, nếu tưới nhiều trái non sẽ rụng. Khi trái to bằng trái bưởi mới tưới nhiều nước.

Thời kì mang trái

Nếu sầu riêng thiếu nước khi đang ra hoa hoặc bắt đầu kết trái thì cây sầu riêng sẽ thay lá và đâm ngọn mới. Cụ thể là thức ăn dự trữ của thân cây ít và phải nuôi lá non nên làm cho sầu riêng ít đậu trái, có khi trái trên cây rụng hết.

Nếu sầu riêng thiếu nước khi trái đã to và thay lá non trong thời kỳ đang bắt đầu già cùi thì cùi cũng bị nhão. Cùi sầu riêng nhão không chỉ mưa nhiều mà đất quá khô không tưới nước cùi vẫn bị nhão.

Nếu sầu riêng kéo thức ăn dự trữ từ thân cây và lá quá nhiều làm cây gầy yếu và có nguy cơ bị chết. Do đó, dân vườn thường ngắt bỏ trái trong năm đầu mới bói chỉ để lại mỗi cây vài trái. Nếu cây không khỏe mạnh thì việc để trái nhiều có thể làm cho cây chết ngay trong những năm đầu.

Với lý do đã nêu trên cho thấy nước là phần vô cùng quan trọng đối với chất lượng của sầu riêng. Cùi sầu riêng tốt hay không phụ thuộc vào sự phong phú của lá. Nếu thiếu nước lá sẽ rụng từ đó liên quan đến trái và cùi sầu riêng nữa. Nước: yếu tố cực kỳ quan trọng với cây sầu riêng.

Với lý do đã nêu trên cho thấy nước là phần vô cùng quan trọng đối với chất lượng của sầu riêng. Cùi sầu riêng tốt hay không phụ thuộc vào sự phong phú của lá. Nếu thiếu nước lá sẽ rụng từ đó liên quan đến trái và cùi sầu riêng nữa. Nước: yếu tố cực kỳ quan trọng với cây sầu riêng.