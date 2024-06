Giá sầu riêng ngày 11/6: Đây là 2 vùng trồng sầu riêng trọng điểm đang có giá tốt nhất hiện nay

Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 11/6

Giá sầu riêng hôm nay 11/6/2024 ghi nhận đi ngang ở tất cả chủng loại sầu riêng so với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá cao nhất ở miền Tây Nam bộ và ở Đông Nam bộ và thấp nhất ở Tây Nguyên. Sầu riêng Ri6 hàng đẹp đứng ở mức cao nhất là 65.000 đồng/kg. Giá sầu riêng Thái tại khu vực miền Đông Nam bộ đứng mức cao nhất là 95.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Tây Nam bộ: Chủng sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô đạt 48.000 – 65.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 đẹp đứng ở mức 63.000-65.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 94.000 – 95.000 đồng/kg; sầu riêng Thái xô ở mức 75.000 – 77.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Đông Nam bộ: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô có mức giá thương lái thu mua 48.000 – 65.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 94.000 -95.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô đứng ở mức 75.000 – 77.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực Tây Nguyên: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô ở mức giá thương lái mua 48.000 – 63.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp có mức 90.000 - 92.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô ở mức 71.000 – 72.000 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 11/6. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Nếu được cấp thêm mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và sầu riêng đông lạnh thì tổng xuất khẩu sầu riêng của VN trong năm nay có thể đạt khoảng 3,5 tỷ USD.

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết chỉ tính trong 4 tháng đầu năm 2024, nước này đã chi 1,1 tỷ USD để nhập khẩu sầu riêng. Nhập khẩu giảm về lượng và giá trị nhưng giá nhập khẩu tăng gần 5%, điều này cho thấy nhu cầu nhập khẩu sản phẩm này của thị trường Trung Quốc vẫn cao.



Nguyên nhân nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc giảm là do nguồn cung từ Thái Lan thiếu hụt. Thái Lan đã cung cấp vào thị trường này 121.000 tấn sầu riêng các loại, giảm đến trên 55% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng giảm nên giá sầu riêng bình quân lên tới 5.903 USD/tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ vậy mà kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Thái Lan trong 4 tháng qua lên tới gần 717 triệu USD, tuy giảm đến 49% nhưng vẫn vững vàng ở "ngôi vương" tại thị trường sầu riêng quan trọng nhất thế giới.

Còn Việt Nam, tính trong 4 tháng, VN đã xuất vào Trung Quốc gần 80.000 tấn sầu riêng, tăng đến 91% so với cùng kỳ năm 2023; đạt kim ngạch 369 triệu USD, tăng 82%. Trong khi giá sầu riêng Thái Lan tăng thì VN lại giảm 5%, đạt 4.663 USD/tấn. Nếu so với Thái Lan giá sầu riêng VN thấp hơn đến 1.240 USD/tấn, điều này cũng tạo cơ hội cho nhiều người Trung Quốc được ăn sầu riêng với giá phải chăng.

Thời tiết bất lợi cũng ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng sầu riêng VN, tuy nhiên tổng sản lượng của VN vẫn tăng nhờ nhiều vườn bước vào độ tuổi thu hoạch.

Theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT), hiện hồ sơ của hơn 700 mã số vùng trồng xuất khẩu sầu riêng đã được chuyển cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc thẩm định. Nếu được phê duyệt trong thời gian tới, VN sẽ có hơn 1.400 mã số vùng trồng sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu vào Trung Quốc. Ngoài ra, khâu đàm phán với Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho mặt hàng sầu riêng đông lạnh cũng đã cơ bản hoàn tất chỉ chờ ngày ký. Nếu những việc này được triển khai sớm, cơ hội tăng trưởng của sầu riêng VN trong thời gian tới sẽ còn rất lớn.

