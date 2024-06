Giá sầu riêng ngày 7/6: Xuất khẩu sầu riêng đông lạnh Việt Nam sang Trung Quốc không còn xa

Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 7/6

Giá sầu riêng hôm nay 7/6/2024 ghi nhận đi ngang ở tất cả chủng loại sầu riêng so với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá cao nhất ở miền Tây Nam bộ và ở Đông Nam bộ và thấp nhất ở Tây Nguyên. Sầu riêng Ri6 hàng đẹp đứng ở mức cao nhất là 65.000 đồng/kg. Giá sầu riêng Thái tại khu vực miền Đông Nam bộ đứng mức cao nhất là 95.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Tây Nam bộ: Chủng sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô đạt 48.000 – 65.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 đẹp đứng ở mức 63.000-65.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 94.000 – 95.000 đồng/kg; sầu riêng Thái xô ở mức 75.000 – 77.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Đông Nam bộ: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô có mức giá thương lái thu mua 48.000 – 65.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 94.000 -95.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô đứng ở mức 75.000 – 77.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực Tây Nguyên: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô ở mức giá thương lái mua 48.000 – 63.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp có mức 90.000 - 92.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô ở mức 71.000 – 72.000 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 7/6. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

4 tháng đầu năm,Trung Quốc tăng nhập khẩu sầu riêng tươi Việt Nam với trị giá hơn 369 triệu USD.

Bộ NNPTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã thống nhất thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại nông sản và mở cửa thị trường cho nhiều sản phẩm của Việt Nam xuất sang thị trường Trung Quốc, trong đó có sầu riêng đông lạnh.

Lãnh đạo Bộ NNPTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc tại cuộc họp mới đây đã thống nhất thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại nông sản và mở cửa thị trường trong thời gian tới.

Hai bên sẽ sớm hoàn tất các thủ tục để ký nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả dừa tươi, sầu riêng đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc.

Phía Trung Quốc giao các cơ quan kỹ thuật xem xét và sớm xử lý hồ sơ đăng ký xuất khẩu nông thủy sản của các doanh nghiệp Việt Nam sang Trung Quốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác thương mại các mặt hàng nông lâm thủy sản.

Theo Bộ NNPTNT, 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản giữa hai nước đạt 6,2 tỷ USD (tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, Việt Nam xuất khẩu ước đạt 4,6 tỷ USD (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2023), nhập khẩu ước đạt 1,6 tỷ USD (tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2023).

Việt Nam và Trung Quốc đã ký 21 thỏa thuận ghi nhớ, nghị định thư về xuất, nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản giữa hai nước. Trong đó, Việt Nam đang có 12 mặt hàng rau quả (dưa hấu, măng cụt, thạch đen, sầu riêng, chuối tươi, khoai lang, thanh long, chôm chôm, xoài, vải, nhãn, mít); tổ yến, bột cá và một số sản phẩm phục vụ sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi; sữa và thủy sản các loại.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc tăng nhập khẩu sầu riêng tươi Việt Nam với 79,3 ngàn tấn, trị giá 369,8 triệu USD, tăng 91,% về lượng và tăng 81,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, chiếm 39,2% tổng lượng sầu riêng tươi Trung Quốc nhập khẩu, tăng 25,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Sầu riêng Việt Nam sản lượng dồi dào, thu hoạch rải vụ quanh năm, tuy nhiên khi vào vụ không bị cạnh tranh với sầu riêng Thái Lan. Ngoài ra, sầu riêng tươi Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc thời gian vận chuyển nhanh và giá thành cạnh tranh.

Đây là những lợi thế giúp sầu riêng tươi Việt Nam tạo được bước tiến lớn tại Trung Quốc sau chưa đầy hai năm mở cửa tại thị trường này.