Giá sầu riêng ngày 28/1: Giá cao, xuất khẩu sầu riêng tháng 1 tiếp tục bứt phá

Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 28/1

Giá sầu riêng hôm nay 28/1/2024 tại thị trường trong nước vẫn ở mức cao. Hiện tại, giá sầu riêng Ri6 đẹp tại khu vực miền Tây Nam bộ đạt 115.000 đồng/kg. Theo ghi nhận, giá sầu riêng Thái đẹp cao nhất vọt lên mức 175.000 đồng/kg. Giá cao, xuất khẩu sầu riêng tháng 1 tiếp tục bứt phá...

Cụ thể, giá sầu riêng tại vườn hôm nay: Sầu riêng Ri6 ở mức 90.000 – 115.000 đồng/kg; giá sầu riêng Thái ở mức 150.000 – 175.000 đồng/kg; sầu riêng Musangking giữ mức 160.000 – 190.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Tây Nam bộ: Chủng sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô đạt 90.000 – 115.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 đẹp đứng ở mức 112.000-115.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 172.000 – 175.000 đồng/kg; sầu riêng Thái xô ở mức 154.000 – 155.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Đông Nam bộ: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô có mức giá thương lái thu mua 90.000 – 110.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 170.000 -173.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô đứng ở mức 150.000 – 153.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực Tây Nguyên: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô ở mức giá thương lái mua 90.000 – 110.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp có mức 170.000 -173.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô ở mức 150.000 – 153.000 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 28/1. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Do nhu cầu tăng cao nên giá sầu riêng mua tại vườn hiện đã lập đỉnh mới, giá cao nhất tới gần 200.000 đồng/kg

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả nửa tháng đầu năm 2024 đã đạt 230 triệu USD, nửa thời gian còn lại của tháng 1/2024 dự báo kim ngạch sẽ cao hơn.



Nguyên nhân là do Tết Nguyên đán sắp đến nên nhu cầu mua rau quả tăng cao, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu mặt hàng rau quả lớn nhất của Việt Nam. Trong đó sầu riêng và thanh long… là những mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn.

Do nhu cầu tăng cao nên giá sầu riêng mua tại vườn hiện đã lập đỉnh mới, giá cao nhất tới gần 200.000 đồng/kg, trong khi trái thanh long cũng đã lên gần 30.000 đồng/kg, theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam.

Cũng theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhu cầu nhập khẩu rau quả Việt Nam của Trung Quốc tăng cao cũng một phần do tình trạng mất an ninh tại khu vực Biển Đỏ. Rau quả từ khu vực châu Âu và các nước khác đưa đến Trung Quốc đang gặp trở ngại với chi phí cước vận tải tăng cao, giao hàng chậm… Điều này buộc nhà nhập khẩu, kinh doanh rau quả Trung Quốc chuyển sang mua rau quả ở những thị trường gần hơn và có giá cạnh tranh hơn như Việt Nam.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 1 này của Việt Nam có thể đạt đến 500 triệu USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là động lực cho xuất khẩu rau quả tiến tới mục tiêu kim ngạch trong năm 2024 lên đến khoảng 6,5 tỷ USD. Trong đó, sầu riêng được dự đoán sẽ đạt kim ngạch 3,5 tỷ USD trong năm 2024.

Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2023 riêng sầu riêng đem về 2,3 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, tăng 4,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài sầu riêng tươi nguyên trái, lượng sầu riêng đông lạnh, sầu riêng sấy xuất khẩu cũng ghi nhận có sự tăng mạnh.



Về thị trường, trong năm 2023, riêng Trung Quốc đã nhập hơn 1,4 triệu tấn sầu riêng từ Việt Nam, tăng 69% so với năm trước, với tổng giá trị là 2,1 tỷ USD. Ngoài ra, các quốc gia khác cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, xuất khẩu sầu riêng sang Czech ghi nhận tăng tới 28,195%; thị trường Canada, Mỹ, Papua New Guinea cũng ghi nhận mức tăng trưởng từ 222 – 837% so với năm trước…