Giá sầu riêng ngày 28/10: Giá sầu riêng lại tăng 'khủng', sầu Thái vọt đỉnh cao mới

Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 28/10/2023: Tăng vọt, sầu Thái sắp chạm mốc 110.000 đồng/kg

Giá sầu riêng hôm nay tăng rất mạnh. Sầu riêng Ri6 xô thấp nhất là 94.000 đồng/kg; sầu Ri6 đẹp lựa có giá cao nhất 100.000 đồng/kg. Giá sầu riêng Thái xô cao nhất 100.000 đồng/kg, giá sầu riêng Thái đẹp lựa ở mức 105.000 - 108.000 đồng/kg tại khu vực Tây Nam bộ...

Cụ thể, tại khu vực miền Tây Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 95.000-100.000 đồng/kg, mức giá này tăng 5.000 đồng/kg so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 90.000-94.000 đồng/kg, cũng tăng 10.000 đồng/kg so với hôm qua.

Sầu riêng Thái hàng đẹp lựa có giá 105.000 - 108.000 đồng/kg, loại này tăng 10.000 đồng/kg so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 95.000-100.000 đồng/kg, loại này cũng tăng 10.000 đồng/kg so với giá hôm qua.

Tại khu vực miền Đông Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 95.000-100.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với giá hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 89.000-94.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg so với giá của hôm qua.

Sầu riêng Thái hàng đẹp lựa có giá 104.000 - 107.000 đồng/kg, loại này tăng 9.000 đồng/kg so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 94.000-99.000 đồng/kg, tăng 12.000 đồng/kg so với giá hôm qua.

Giá sầu riêng hôm nay 28/10, tại khu vực Tây Nguyên, sầu Ri6 đẹp lựa có giá 95.000-100.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 89.000-94.000 đồng/kg, tăng 9.000 đồng/kg so với giá của ngày hôm qua.

Sầu riêng Thái đẹp lựa có giá 104.000 - 107.000 đồng/kg, loại này tăng 9.000 đồng/kg so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 94.000-99.000 đồng/kg, tăng 12.000 đồng/kg so với giá hôm qua.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 28/10. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Giá sầu riêng ngày 28/10: Giá sầu riêng lại tăng 'khủng', sầu Thái vọt đỉnh cao mới

Nứt cuống, nứt trái bể đầu gai ở sầu riêng ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào?

Nguyên nhân:

Cây trồng hấp thu dinh dưỡng chủ yếu qua lá và rễ. Với phân bón qua rễ đa số bà con bổ sung các yếu tố đa lượng như đạm – lân – kali – lưu huỳnh do các loại phân bón gốc thường không chứa hoặc chứa rất ít các thành phần dinh dưỡng trung lượng, vi lượng. Vì vậy cây trồng thường bị thiếu hụt các nhóm dinh dưỡng vi lượng và trung lượng (như Ca, Mg, Zn, B, Mo, Fe, Cu, Si).

Các nhóm dinh dưỡng trung vi lượng này tham gia vào quá trình sinh hóa và cấu tạo nên các bộ phận chính của tế bào thực vật. Chẳng hạn Canxi, Silic cùng với Bo giúp quả phát triển ổn định, cân đối, chống dị dạng, làm tăng tính liên kết bền vững của tế bào khiến cho chúng trở lên vững chắc hơn. Do đó làm giảm khả năng nứt dọc cuống và nứt quả và bể đầu gai.

Việc bón phân không cân đối giữa N-P-K và các thành phần dinh dưỡng trung vi lượng khiến cho các bộ phận của quả như vỏ quả, thịt quả phát triển không cân đối. Dinh dưỡng đa lượng sẽ thúc đẩy quá trình phát triển đột ngột của phần thịt quả.

Như vậy thịt quả phát triển mạnh quá mức trong khi đó phần vỏ quả phát triển không tương thích dẫn đến hiện tượng nứt dọc quả hoặc nứt gai.

Canxi giúp quả phát triển ổn định, cân đối, chống dị dạng.

Khi thiếu Canxi các tế bào tầng rời dễ dàng tách nhau ra gây nên hiện tượng rụng quả non sinh lý, nứt gai, nứt dọc cuống.

Canxi không thể di chuyển từ các bộ phận lá già sang lá non, hoa – quả non. Do đó trong thời kỳ ra hoa đậu quả non Canxi thường bị thiếu hụt.

Biện pháp khắc phục:

Sử dụng canxi Mỹ Folical + Phân bón siêu vi lượng Anh Quốc Horti Ponic

Caxi Mỹ Folical ứng dụng công nghệ Manni-Plex tiên tiến. Phân tử canxi đơn chất và tổ hợp các chất đường men rượu mới giúp cây trồng hấp thu nhanh qua lá, thân, cành, quả. Chống nứt trái, loại bỏ vị hăng đắng trên trái, rỗng trái, héo trái.

Nhờ khả năng thẩm thấu và vận chuyển nhanh nên Folical thật sự mang đến sự khác biệt hoàn toàn so với các sản phẩm canxi khác.

Horti Ponic chứa các chất khoáng vi lượng dạng chelate bao gồm: Kẽm, Đồng, Sắt, Molipden, Bo và Mangan sản xuất theo công nghệ hấp thụ nhanh của Anh Quốc, giúp cây trồng dễ dàng hấp thu qua lá, kịp thời bổ sung đầy đủ các khoáng chất vi lượng cần thiết cho cây, giúp hạn chế nứt cuống, nứt gai, nứt trái.