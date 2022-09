Gia tăng trẻ mắc bệnh viêm đường hô hấp, bác sĩ chỉ ra sai lầm của cha mẹ

Gia tăng bệnh nhi mắc các bệnh viêm đường hô hấp

Tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, nhiều ngày qua, khoa Nhi của bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhi vào điều trị nội trú do mắc các bệnh viêm đường hô hấp.

Hiện cả khoa có 80 bệnh nhân điều trị nội trú, trong đó có khoảng 70% trẻ mắc các bệnh lý về đường hô hấp như viêm tiểu phế quản cấp, viêm phế quản phổi, viêm mũi họng cấp, sốt do virus…và những bệnh mạn tính dễ tái phát phát như hen phế quản.

70% trẻ nhập viện Bệnh viện Bãi Cháu mắc các bệnh lý về đường hô hấp. Ảnh BVCC

Đa số trẻ nhập viện dưới 5 tuổi đều có các triệu chứng như sốt cao, ho, khàn tiếng, chảy nước mũi…Nếu không điều trị sớm sẽ dễ dẫn đến những biến chứng như suy hô hấp, viêm não màng não, nhiễm khuẩn huyết,… thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.



Bác sĩ Nguyễn Thị Sơn – Phó Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, viêm đường hô hấp là nhiễm trùng của đường thở từ tai, mũi, họng cho đến các đường dẫn khí khác (thanh quản, khí quản, phế quản,…).

Viêm đường hô hấp được chia thành 2 nhóm: viêm đường hô hấp trên (viêm tai giữa, viêm mũi xoang, viêm họng, thanh quản…) và viêm đường hô hấp dưới (viêm khí quản, viêm phế quản, viêm phế quản phổi…).

"Các biểu hiện lâm sàng của viêm đường hô hấp cấp ở trẻ em rất đa dạng và ở nhiều mức độ khác nhau. Thông thường, trẻ bắt đầu với các triệu chứng ho, sốt, chảy mũi, nghẹt mũi, thở nhanh, cánh mũi phập phồng, nặng hơn nữa là nhìn thấy lồng ngực bị rút lõm trong khi thở vào, thở rít, tím tái.

Nếu không được xử trí kịp thời trẻ có thể hôn mê, co giật… hoặc thậm chí có thể gây tử vong cho trẻ", bác sĩ Sơn nhấn mạnh.

Không tự ý dùng kháng sinh khi trẻ viêm đường hô hấp

Theo bác sĩ Sơn, sai lầm mà cha mẹ khi điều trị, chăm sóc trẻ mắc bệnh viêm đường hô hấp là tự ý dùng kháng sinh khi con ho, sốt, viêm họng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Sơn - Phó Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám cho các bệnh nhi. Ảnh BVCC

"Không phải tất cả các bệnh về viêm đường hô hấp cần phải sử dụng kháng sinh để điều trị. Việc tự ý cho trẻ uống kháng sinh điều trị là hết sức nguy hiểm.

Viêm đường hô hấp chủ yếu do virus, một tỉ lệ nhỏ là do nhiễm khuẩn. Nếu viêm đường hô hấp do virus thì việc dùng kháng sinh là sai lầm.

Việc tùy tiện dùng kháng sinh, dùng sai kháng sinh, dùng kháng sinh liều cao hoặc kéo dài có thể gây ra tác hại xấu tới trẻ: dị ứng, sốc phản vệ, ngộ độc thậm chí nặng hơn là kháng kháng sinh gây khó khăn cho việc điều trị.

Do đó, cha mẹ chỉ nên sử dụng kháng sinh cho con theo chỉ định của bác sĩ", bác sĩ Sơn nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Sơn, khi trẻ có triệu chứng bệnh viêm đường hô hấp, các bậc phụ huynh nên đưa trẻ đi khám bác sĩ để đánh giá được mức độ bệnh. Nếu bệnh ở mức nhẹ và trung bình, cha mẹ sẽ được hướng dẫn chăm sóc trẻ tại nhà.

Hầu hết các bệnh viêm đường hô hấp cấp có thể tự khỏi nếu được chăm sóc tốt.

Cách chăm sóc trẻ mắc bệnh viêm đường hô hấp

Theo bác sĩ Sơn, quá trình chăm sóc trẻ bị viêm đường hô hấp cấp, cha mẹ cần lưu ý:

- Với những trẻ sốt dưới 38,5 độ C, nếu không có bệnh lý gì đặc biệt thì chúng ta chỉ sử dụng các biện pháp hạ sốt thông thường như mặc quần áo thoáng mát, nằm phòng đủ ấm hoặc trườm ấm cho trẻ.

- Trong trường hợp trẻ bị sốt trên 38,5 độ C, chúng ta có thể sử dụng một số loại thuốc hạ sốt hay sử dụng như paracetamol, liều lượng thì tính theo cân nặng của đứa trẻ, thông thường là 10-15mg/kg cân nặng và cứ khoảng 4- 6 tiếng có thể lặp lại liều ấy 1 lần.



- Khi cơn co giật do sốt xảy ra mẹ cần nhanh chóng để trẻ nằm ở tư thế thoải mái, nghiêng một bên, không bế ngửa hay ghì chặt trẻ và dùng thuốc hạ sốt cho trẻ bằng cách nhét thuốc dạng viên đạn vào hậu môn trẻ( nếu có sẵn) với liều tương đương liều uống.

- Thường những cơn co giật do sốt lành tính chỉ kéo dài trong 20 giây và dưới 2 phút đứa trẻ sẽ trở lại không còn hiện tượng co giật nữa, tuy nhiên vẫn phải đưa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra.

Trẻ nhập viện do bệnh lý viêm đường hô hấp tăng tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh BVCC

- Nếu xảy ra những cơn co giật phức hợp, là những cơn co giật kéo dài trên 2 phút đưa trẻ đến ngay bệnh viện để các bác sĩ có thể xử lý được.

- Vệ sinh mũi hàng ngày để giúp trẻ thông thoáng đường thở bằng cách lấy khăn khô mềm (khăn giấy là tốt nhất) hoặc dùng nước muối sinh lý nhỏ vào hai bên mũi để làm loãng dịch mũi loại dùng cho trẻ em, sau đó dùng tăm bông sạch ngoáy mũi hoặc dùng dụng cụ để hút mũi, tuy nhiên cũng nên thận trọng với tùy từng trường hợp cụ thể.

Tăng cường chế độ dinh dưỡng để trẻ tăng sức đề kháng, nhanh chóng hồi phục sức khỏe: Đối với trẻ bú mẹ, cho trẻ bú theo nhu cầu, bú nhiều lần hơn so với bình thường. Với trẻ lớn, chuẩn bị cho trẻ các thức ăn mềm, dễ nuốt, cho trẻ ăn thành nhiều bữa trong ngày. Tăng cường rau xanh, trái cây.

"Khi chăm sóc trẻ tại nhà thấy một trong những triệu chứng sau đây như: Trẻ không ăn uống được hoặc không bú sữa; Trẻ khó thở, thở gấp, thở rút lõm lồng ngực… đây là biểu hiện của bệnh viêm phổi, cũng là biến chứng nguy hiểm của viêm đường hô hấp;

Trẻ sốt cao từ 2 – 5 ngày mà uống thuốc hạ sốt không đỡ… thì cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời", bác sĩ Sơn chia sẻ.