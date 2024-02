Giá tiêu tại Bình Phước đang cao nhất cả nước, gần chạm mốc 100.000 đồng/kg, tiêu hữu cơ giá còn cao hơn 30%

Nông dân hồ hởi vì giá tiêu tăng

Ông Phan Ngọc Toản, nông dân ở xã Đường 10, huyện Bù Đăng (Bình Phước) cho biết, trung bình 1ha hồ tiêu cho 13 tấn tiêu tươi, sau khi phơi khô còn lại 4 tấn.

Với hơn 2ha đất trồng tiêu đã cho thu hoạch năm thứ 8, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lợi nhuận hơn 700 triệu đồng/năm.

Vài năm gần đây, ông Toản chuyển đổi sang trồng tiêu hữu cơ. Do đã có kinh nghiệm trồng tiêu sạch trước đó, việc trồng tiêu hữu cơ không quá khó đối với ông.

Nông dân chăm sóc vườn tiêu hữu cơ ở Bình Phước. Ảnh: Vân Hải

Chọn phương pháp sản xuất tuần hoàn để giảm chi phí đầu tư, ông tận dụng tối đa các nguồn phế phẩm nông nghiệp để làm phân bón. Năm nay, năng suất vườn tiêu duy trì ổn định, trong khi nhiều vườn tiêu khác trong vùng đã chết.

Hiện mỗi ngày, gia đình ông có 12 nhân công thu hoạch hồ tiêu, đạt sản lượng 1 tấn tiêu. Sau khi phơi khô, ông cung cấp hồ tiêu cho Công ty TNHH chế biến gia vị Nestspice Việt nam tại Bình Phước.

"Đơn vị thu mua hài lòng về chất lượng hồ tiêu của gia đình, và giá tiêu hữu cơ cũng cao hơn giá tiêu ngoài thị trường 30%", ông Toản nói.

Hiện, giá tiêu tại Bình Phước đang có mức giá cao nhất cả nước, đạt 95.000 đồng/kg.

Ông Lương Văn Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đường 10 (huyện Bù Đăng) cho biết, năm nay, thời tiết thuận lợi, nước tưới đảm bảo, những vườn tiêu được chăm sóc kỹ có chuỗi tiêu to, dày hạt.

Giá tiêu trong nước đang ở mức cao. Ảnh: Trần Khánh

Theo ông Đoàn, việc chuyển đổi sang trồng tiêu hữu cơ giúp nông dân được lợi vì giá bán cao hơn giá tiêu bình thường. Trên địa bàn xã đã có nhiều nông dân đăng ký trồng tiêu hữu cơ và liên kết với doanh nghiệp để hỗ trợ đầu ra sản phẩm tiêu sạch.

"Việc liên kết sản xuất hồ tiêu có chứng nhận và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cần mở rộng hơn để nông yên tâm sản xuất", ông Đoàn chia sẻ.

Giá tiêu lấy lại đà tăng giúp nông dân kỳ vọng vụ mùa bội thu

Ông Trịnh Văn Tiến ở xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu) có gần 1ha hồ tiêu. Ông Tiến cũng chọn phương pháp sản xuất theo hướng hữu cơ để giảm bớt chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hồ tiêu.

Do canh tác theo hướng hữu cơ, năng suất giảm gần 50% so với sản xuất thông thường. Năm nay, ông Tiến dự kiến thu hoạch hơn 2 tấn, giảm gần 1 tấn so với những năm trước.

"Tuy năng suất giảm nhưng nhờ giá tiêu tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ nên nông dân vẫn có lời", ông Tiến nói.

Ngày 23/2, giá tiêu Bà Rịa ở mức 89.000-91.500 đồng/kg. Hôm nay, giá tiêu Bà Rịa tăng lên mức 93.500 đồng/kg.

Ông Lâm Ngọc Nhâm - Chủ tịch Hiệp hội hồ tiêu Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, ngoài tiêu hữu cơ, tiêu thông thường cũng đang hút hàng do diện tích cánh tác dần thu hẹp.

"Giá tiêu đang lấy lại đà tăng ngay từ đầu năm 2024. Đây là tín hiệu tốt giúp nông dân kỳ vọng vụ tiêu năm nay mang lại thu nhập cao", ông Nhâm chia sẻ.

Tiêu sạch được các doanh nghiệp thu mua giá cao. Ảnh: Trần Khánh

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), giá tiêu năm nay đang tăng trở lại. Song nông dân không bị áp lực phải bán sớm như những năm trước. Bởi, giá cà phê, giá sầu riêng cũng đang tăng, giúp nông dân có thu nhập ổn định.

Tháng 2 là giai đoạn thị trường Việt Nam nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Vì thế, khối lượng xuất khẩu giảm mạnh. 15 ngày đầu tiên của tháng 2, Việt Nam xuất khẩu 5.687 tấn tiêu các loại.

Dự kiến, lượng hồ tiêu xuất khẩu sẽ tăng cao từ cuối tháng 2 trở đi do nhu cầu các đơn hàng giao ngay trong quý 1 năm 2024 đổ về nhiều. Đây là một trong những nguyên nhân giúp giá tiêu trong nước tăng mạnh những ngày qua.

Thêm nữa, sau Tết Nguyên đán, Việt Nam sẽ vào kỳ thu hoạch rộ hồ tiêu. Đây là lúc các thương nhân Trung Quốc tăng cường tìm kiếm nguồn hàng. Với đà tăng như hiện nay, nông dân các địa phương phấn khởi bước vào vụ thu hoạch đầu năm.