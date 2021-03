Giá tiêu tăng nóng, 3 bên bắt tay sản xuất hồ tiêu sạch để đối tác nào mua cũng yên tâm

Ngày 30/03/2021 tại Hà Nội, Cục Bảo vệ thực vật, Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững (IDH) và Diễn đàn Sáng kiến Gia vị bền vững (SSI) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc cùng nhau hợp tác nhằm thúc đẩy sản xuất và thương mại hồ tiêu bền vững tại Việt Nam cho giai đoạn 2021 – 2025.

Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật; ông Huỳnh Tiến Dũng, Giám đốc Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững (IDH) và ông Alfon Van Gulick, Chủ tịch điều hành Diễn đàn Sáng kiến Gia vị bền vững (SSI) ký kết Biên bản ghi nhớ về việc cùng nhau hợp tác nhằm thúc đẩy sản xuất và thương mại hồ tiêu bền vững tại Việt Nam cho giai đoạn 2021 – 2025.



"Tăng cường hợp tác công tư có hiệu quả là lời giải thích hợp cho bài toán này trên cơ sở mỗi bên đều phát huy được thế mạnh của mình. Khối công sẽ hỗ trợ tạo môi trường chính sách thuận lợi và khối tư sẽ có vai trò tích cực trong kết nối thị trường và đảm bảo sản xuất bền vững đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn của thị trường" – ông Dương nhấn mạnh.



Theo ông Dương, một trong những mục tiêu của dự án đến năm 2025 là sẽ tạo ra khoảng 60.000 tấn tiêu sản xuất bền vững, 75% hồ tiêu xuất khẩu đáp ứng được nhu cầu của các thị trường phát triển và 25% nông dân được tiếp cận với các mô hình sản xuất an toàn, cải thiện sinh kế.

"Một trong những ưu tiên hàng đầu của việc thực hiện ký kết giữa 3 bên là hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, nông dân kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong hồ tiêu; liên kết sản xuất theo chuỗi; đẩy mạnh truyền thông và nhân rộng các mô hình sản xuất tiêu an toàn" – ông Dương nói.

Theo bản ghi nhớ này, các bên tham gia cam kết cùng hợp tác và phối hợp trong việc thực hiện kế hoạch thúc đẩy sản xuất và thương mại hồ tiêu bền vững tại Việt Nam đến năm 2025.

Sản xuất hồ tiêu an toàn, giá tiêu của Hợp tác xã Nam Yang (Đăk Đoa, Gia Lai) luôn đứng ở mức cao. Ảnh: K.N

Cụ thể, Cục Bảo vệ thực vật sẽ đóng vai trò làm đầu mối thúc đẩy việc hoàn thiện hệ thống chính sách và năng lực trong quản lý hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm, thúc đẩy liên kết sản xuất an toàn, giám sát an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc hồ tiêu xuất khẩu nhằm nhân rộng quy mô sản xuất hồ tiêu, đáp ứng các tiêu chuẩn về sản xuất an toàn và bền vững của thị trường.

SSI có trách nhiệm điều phối với Hiệp hội Gia vị Châu Âu (ESA) và Hiệp hội Gia vị Hoa Kỳ (ASTA) về các yêu cầu chất lượng của thị trường và kết nối các công ty thành viên đầu tư vào sản xuất bền vững trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

IDH sẽ đóng vai trò tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ tài chính, và điều phối sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cho nỗ lực hợp tác công tư này.

"Hồ tiêu Việt Nam là nguồn nguyên liệu vô cùng quan trọng đối với SSI và SSI cam kết đồng hành đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành hồ tiêu Việt Nam và qua đó cũng giúp cho việc kinh doanh và thương mại của chúng tôi bền vững hơn với cái đích cuối cùng là 100% sản phẩm tiêu phải bền vững, đảm bảo an toàn thực phẩm" - ông Alfon Van Gulick, Chủ tịch điều hành SSI.



Ông Huỳnh Tiến Dũng – Giám đốc của Tổ chức IDH tại Việt Nam chia sẻ: "Thực tế là việc hợp tác giữa SSI và Việt Nam không phải bây giờ mới diễn ra. Trong vài năm gần đây, thông qua sự kết nối của IDH, SSI đã hợp tác với Tổ hợp tác công tư ngành hàng hồ tiêu trong nhiều hoạt động như: cùng tổ chức các diễn đàn đối thoại công tư, hợp tác xây dựng tài liệu tập huấn cho nông dân, phối hợp với các công ty trong nước thực hiện nhiều dự án liên kết chuỗi hồ tiêu".

Theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, sản lượng hồ tiêu của Việt Nam chiếm đến 45% sản lượng của thế giới, sản lượng xuất khẩu chiếm đến 65%. Tuy nhiên, chất lượng hồ tiêu vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn.

"Phát triển sản xuất hồ tiêu bền vững là một đòi hỏi tất yếu để các đối tác của Việt Nam yên tâm hơn về chất lượng hồ tiêu Việt Nam" - ông Hải nói.