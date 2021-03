Giá tiêu hôm nay 27/3: Dự báo giá tiêu còn "sóng", nông dân kỳ vọng lãi cao cần làm gì?

Ghi nhận của PV Dân Việt, giá tiêu hôm nay tại các vùng nguyên liệu giữ ổn định, dao động phổ biến từ 72.000 - 75.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 75.500 đồng/kg; tại Bình Phước đạt 74.500 đồng/kg.

Giá tiêu tại Đắk Lắk, Đắk Nông cùng ở mức 74.000 đồng/kg, còn tại Gia Lai, Đồng Nai dao động từ 72.000 - 72.500 đồng/kg.

Mặc dù không giữ được mức giá cao kỷ lục 80.000 đồng/kg đầu tuần trước, song giá tiêu hôm nay vẫn đang cao gấp đôi so với cùng kì năm ngoái.

Dưới góc nhìn chuyên gia, hiện giá tiêu đang "chùng xuống" so với tuần trước vài giá là điều đã được dự đoán trước. Giá tiêu sau khi cán mốc 80.000 đồng/kg đã đạt ngưỡng kì vọng chốt lời của các đại lý, giới đầu cơ, công ty thu mua đã "ôm hàng" trước đó. Cùng với "chiêu bài" quay sang mua tiêu của Brazil vì giá tiêu của họ rẻ hơn, đã đẩy giá tiêu trong nước giảm xuống còn từ 72.000 - 74.000 đồng/kg ngày 19/3.

Nông dân Đắk Lắk thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Duy Hậu

Theo phân tích của giới chuyên gia, ở đà xuống, nếu giá tiêu giảm xuống dưới 70.000-72.000 đồng/kg, có thể giá tiêu sẽ rơi sâu hơn nữa. Song thực tế sang đầu tuần này, giá tiêu đã tăng trở lại.

Về nguyên nhân, các đánh giá đều cho rằng do sản lượng hồ tiêu năm nay giảm mạnh so với năm ngoái. Ước tính mùa vụ này, sản lượng hồ tiêu của Việt Nam chỉ khoảng 150.000 - 180.000 tấn; cộng với tồn kho năm ngoái khoảng 30.000 tấn (năm 2020 lượng tồn kho không nhiều, do đợt tăng giá cuối tháng 11, nhiều đại lý đã bán hết hàng, thậm chí có đại lý còn bán "âm" kho).

Trong khi đó, tổng sản lượng hồ tiêu xuất khẩu hàng năm của Việt Nam khoảng 300.000 tấn, chiếm 60% thị phần thế giới. Một thực tế là không ít công ty xuất khẩu hồ tiêu đã "bán khống" hàng từ trước đó, và đang cần mua hàng để kịp giao trong tháng 3-4.

Ông Nguyễn Đình Hải, chủ đại lý nông sản Minh Hải (xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cho biết, giá tiêu đang ở mức cao nhưng lượng hàng tồn kho của đại lý rất thấp. Hồ tiêu được giá, nông dân tiếc, chưa vội bán, chỉ một số người bán rải rác để có tiền trả công thuê hái hoặc trang trải sinh hoạt. Tư thương nhỏ lẻ thì tỏa đi khắp nơi thu gom trong dân rồi "ôm hàng" chờ giá lên.



Do đó, dự báo giá tiêu sẽ còn những đợt "sóng" tăng giá trong thời gian tới, song cung - cầu hiện cũng khó đoán định nên các chuyên gia đều khuyến cáo nên cẩn trọng khi đầu tư vào mặt hàng này. Đặc biệt là bà con nông dân cần cân nhắc chia đều sản lượng thu hoạch, bán dần chứ không nên bán ồ ạt; không vay tiền để thu gom tích trữ, tránh rủi ro thua lỗ.

Giá tiêu hôm nay ổn định ở mức 72.000-75.500 đồng/kg. Ảnh minh hoạ

Ông Hoàng Phước Bính - Tổng Thư ký, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) cho biết, người dân trồng tiêu hầu hết đều là những người có kinh nghiệm, hiện chỉ bán nhỏ lẻ để trang trải. Những người có điều kiện kinh tế thì ít bán tiêu ra, thậm chí còn mua thêm vào tích trữ. Còn những người thực sự khó khăn thì thu hoạch tới đâu đã bán hết tới đó.

Trên thực tế hoạt động mua bán tiêu từ đầu vụ đến nay chủ yếu là giữa các đại lý, các nhà đầu cơ với nhau, mua đi bán lại để kiếm lời.

"Tuy nhiên không thể phủ nhận, trên thực tế giá tiêu đang bước vào chu kỳ tăng mới do nguồn cung ở Việt Nam và các nước trên thế giới giảm", ông Bính nhận định.

Về ngắn hạn, ông Bính cho rằng tháng 4 dự báo giá tiêu Việt Nam có thể bước vào đợt tăng mới, do đây là khoảng thời gian gần như chỉ Việt Nam có hàng, cũng là thời điểm kết thúc vụ thu hoạch. Những năm trước, vào tháng 4, giá tiêu vẫn chưa thể tăng do thế giới đang dư cung, lượng hàng dồi dào.

"Nhưng năm nay khác, bởi sản lượng hồ tiêu giảm. Điều này giúp hỗ trợ giá tiêu". ông Bính nhận định.