Giá USD hôm nay 1/9: Tỷ giá "chợ đen" bất ngờ hồi phục sau 4 ngày liên tiếp giảm

Giá USD hôm nay 1/9 thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của giá USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ở mức 101,65, tăng 1,1% so với mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (100,57).

Chỉ số USD Index (nguồn: Investing.com)

Trong phiên giao dịch đầu tuần (26/8), đồng USD ở mức thấp 100,57 và ở mức thấp nhất 8 tháng. Chính điều này đã thúc đẩy các nhà giao dịch đặt cược vào mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, thậm chí còn thúc đẩy kỳ vọng về mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản.

Tuy nhiên, tới ngày 27/8, đồng USD phục hồi nhẹ, tiền gần sát tiệm cận 101 do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông gia tăng, thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm tới tài sản trú ẩn an toàn.

Đà phục hồi này tiếp đà kéo dài tới 29/8, chỉ số DXY đạt mốc 101,04 do khối lượng mua tăng vào cuối tháng, trong bối cảnh các nhà giao dịch đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế mới có thể quyết định tốc độ nới lỏng lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tới ngày 30/8, đồng USD tăng trưởng mạnh hơn khi số liệu kinh tế thị trường vượt quá mong đợi. Tuy nhiên, tâm lý thị trường có vẻ lạc quan quá mức, với kỳ vọng nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ.

Cụ thể, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Mỹ tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 3% trong quý II, theo ước tính của Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ, tăng so với mức 2,8% của tháng trước và cao hơn mức tăng 1,4% trong quý I.

Đồng bạc xanh chốt tuần giao dịch vào ngày 31/8 khi tăng 0,39%, đạt mốc 101,65 với việc chi tiêu và thu nhập cá nhân tăng, hỗ trợ kỳ vọng Fed có thể sẽ cắt giảm lãi suất ở mức 25 điểm cơ bản vào tháng tới, thay vì 50 điểm cơ bản.

“Rõ ràng là chúng ta sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất trong tháng 9 tới, và tôi nghĩ rằng dù là 25 hay 50, thì điều đó vẫn còn gây tranh cãi và tất cả sẽ phụ thuộc vào dữ liệu việc làm của tuần tới”, Peter Cardillo, chuyên gia kinh tế thị trường tại công ty Spartan Capital Securities ở New York, Mỹ nhận định.

Giá USD hôm nay 1/9 trong nước: Tỷ giá "chợ đen" bất ngờ hồi phục phiên cuối tuần

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết từ ngày 26/8 đến ngày 30/8 giảm từ 24.254 xuống mức 24.224 VND/USD, giảm 30 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.015 – 25.435 VND/USD.

(Số liệu: SBV, Danviet tổng hợp)

Ở khối các ngân hàng thương mại, như Vietcombank, hiện niêm yết giá USD ở 24.690 – 25.030 VND/USD, giảm giảm tới 110 đồng so với mở cửa phiên giao dịch đầu tuần.

Hay với tại VietinBank, nhà băng này niêm yết tỷ giá USD/VND thấp hơn so với Vietcombank. Hiện, chiều mua USD đang ở 24.520 VND/USD và chiều bán ở mức 25.020 VND/USD, giảm 50 đồng ở cả chiều mua nhưng giữ nguyên mức giao dịch ở chiều bán.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 24.725 - 25.080 VND/USD, nhà băng này giảm 65 đồng ở chiều mua và giảm 60 đồng ở chiều bán.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 24.700 - 25.030 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện đang ở mức 25.240 - 25.320 VND/USD. Sau 4 ngày tỷ giá "chợ đen" liên tiếp giảm thì vào phiên giao dịch cuối tuần đã phục hồi trở lại, tăng 130 đồng ở chiều mua và tăng 120 đồng ở chiều bán so với ngày hôm qua.

Áp lực tỷ giá hạ nhiệt, Ngân hàng Nhà nước linh hoạt hơn trong điều hành chính sách tiền tệ

Tỷ giá USD/VND liên tục hạ nhiệt khi triển vọng FED cắt giảm lãi suất gia tăng. Theo báo cáo các của các công ty chứng khoán, áp lực tỷ giá hạ nhiệt sẽ tạo dư địa cho Ngân hàng Nhà nước linh hoạt hơn trong việc điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Chẳng hạn như, trong báo cáo tiền tệ vừa công bố, MBS nhận định: áp lực lên tỷ giá hối đoái đã giảm đáng kể trong tháng 8/2024 nhờ sự suy yếu của đồng USD. So với đầu tháng 8/2024, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng hiện đã sụt giảm 1,4% xuống mức 24.860 VND/USD, đánh dấu mức tăng 2,1% so với đầu năm. Trong khi tỷ giá trung tâm tăng khoảng 1,7% so với đầu năm 2024.

Với diễn biến của tỷ giá hiện nay, các chuyên gia của MBS dự báo: “Áp lực tỷ giá sẽ hạ nhiệt và dao động trong khoảng 24.800 – 25.000 VND/USD trong quý IV/2024”.

Dự báo này được đưa ra dựa trên những yếu tố tích cực như: Thặng dư thương mại tích cực (khoảng 14,1 tỷ USD trong 7 tháng năm 2024), dòng vốn FDI (khoảng 12,6 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ) và du lịch phục hồi mạnh mẽ ( tăng 51% so với cùng kỳ trong 7 tháng năm 2024). Cùng với đó là sự ổn định của môi trường vĩ mô nhiều khả năng sẽ được duy trì và cải thiện hơn nữa sẽ là cơ sở để ổn định tỷ giá trong năm 2024.

(nguồn: MBS Research)

Trong báo cáo cập nhật thị trường tiền tệ tháng 8/2024, VDSC cũng nhận định: “Tỷ giá USD/VND đã giảm nhanh hơn so với kỳ vọng của chúng tôi nhờ diễn biến suy yếu của đồng USD. Theo đó, nhu cầu USD tăng trở lại trong cuối quý III và đầu quý IV cũng sẽ không gây áp lực đến triển vọng tỷ giá. Tỷ giá USD/VND cuối năm 2024 có thể dao động quanh mức 25.000 VND/USD, tăng khoảng 3% so với cuối năm ngoái”.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng (nguồn: SBV)

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 29/8 giảm từ 4,40% xuống 4,02%, tương ứng giảm 0,38 điểm % so với phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động theo xu hướng giảm, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần giảm từ 4,63% xuống 4,34%; kỳ hạn 1 tháng giảm từ 4,52% xuống 4,51% và kỳ hạn 3 tháng cũng giảm từ 5,18% xuống 4,98%.