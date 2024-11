Giá USD hôm nay 10/11: Thế giới tiếp đà hồi phục, ngân hàng niêm yết sát giá "trần"

Giá USD hôm nay 10/11 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện giảm về mức 104,89, tăng 0,5% so với kết phiên trước đó.

Chỉ số USD Index. Nguồn: Investing.com.

Mở phiên đầu tuần (ngày 4/11), thị trường về lại dưới ngưỡng 104 điểm với tâm lý thận trọng trước các sự kiện có khả năng tác động tới thị trường tiền tệ trong tuần. Tâm điểm là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Sang ngày 5/11, chỉ số USD Index giảm về mức 103,85 - ghi nhận mức thấp mới trong 9 ngày sau khi các cuộc thăm dò cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn đầu trong cuộc Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Ngoài ra, đồng USD phải đối mặt với những trở ngại tạm thời do hoạt động chốt lời nhưng đã phục hồi, củng cố ở mức gần 104.

Với những tác động xoay quanh cuộc Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, đồng bạc xanh đã giảm về ngưỡng 103,32. Mặc dù chỉ số PMI của ISM Services tăng đột biến cho thấy tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng những lo ngại về kết quả bầu cử vẫn đè nặng lên sức mạnh của đồng USD trong phiên 6/11.

Tuy nhiên, đến phiên 7/11, sau chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa tại Thượng viện, chỉ số USD Index bật tăng gần 2% lên mức 105,05. Đây cũng là mức cao nhất của đồng bạc xanh trong vòng 4 tháng qua.

Giới phân tích cho rằng, những tác động về tỷ giá và lãi suất sẽ mạnh mẽ hơn khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Nguyên nhân do "Trump trades" - những giao dịch đặt cược vào việc ông Trump chiến thắng - đã khiến cho chỉ số USD Index (DXY) tăng nhanh trong giai đoạn gần đây. Họ tin vào "Trump trades" vì cho rằng những chính sách của ông Trump sẽ khiến cho USD mạnh lên và lạm phát Mỹ qua đó cũng có thể nóng hơn.

Đến phiên ngày 8/11, đồng USD tiếp tục chịu áp lực chốt lời và giảm 0,67% về ngưỡng 104,23.Trong khi đó, sự kiện tâm điểm khác của tuần này là 7/11 (theo giờ địa phương), Fed quyết định tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ - đưa lãi suất tham chiếu của Mỹ về 4,5-4,75%, tức hạ 25 điểm cơ bản.

Đồng USD phục hồi trong phiên giao dịch ngày 9/11 lên mức 104,83 điểm, khi các nhà phân tích kỳ vọng các đề xuất chính sách của ông Donald Trump sẽ thúc đẩy tăng trưởng và kiềm chế lạm phát. Đồng thời, với việc cắt giảm 25 điểm cơ bản xuống phạm vi 4,50%-4,75%, Fed bày tỏ sự lạc quan về tăng trưởng kinh tế. Mặc dù lãi suất giảm, DXY đã phục hồi và có thể tiếp tục đà tăng nếu dữ liệu tiếp tục mạnh mẽ.

Giá USD hôm nay 10/11 trong nước có tuần hạ nhiệt

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.278 VND/USD, giảm 5 đồng so với chốt phiên liền kề.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.064 – 25.492 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá trung tâm từ đầu năm 2024 tới nay.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.100 - 25.470 VND/USD. Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở 24.945 - 25.455 VND/USD.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.026 - 25.491 VND/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 25.110 - 25.491 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện đang ở mức 25.520 - 25.620 VND. Như vậy, hiện, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 575 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 129 đồng.

Chuyên gia phân tích đến từ Công ty Chứng khoán BSC cho rằng, các chính sách của ông Trump nhiều khả năng sẽ gây áp lực lên tỷ giá cho các đồng tiền khu vực mới nổi trong đó có VND. Điều này khiến cho Ngân hàng Nhà nước có thể cân nhắc các kịch bản thận trọng hơn, trong khi vẫn mong muốn kích thích, tăng trưởng nền kinh tế.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng cần chuẩn bị cho sự linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, mua dự trữ ngoại tệ để tránh trường hợp bị áp đặt và đưa vào danh sách thao túng tiền tệ như đã xảy ra vào năm 2020.

Trong khi đó, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam dự báo, trên cơ sở Việt Nam tiếp tục đảm bảo các cân đối lớn, thặng dư thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài, kiều hối và du lịch tăng trưởng sẽ hỗ trợ tỷ giá USD/VND biến động quanh mức 3% hàng năm trong đó quý 4/2024 là 25.200, quý 1/2025 là 25.000, quý 2/2025 là 24.800 và quý 3/2025 là 24.600.

"Chúng tôi cũng cho rằng kết quả bầu cử tại Mỹ sẽ ít có tác động trực tiếp đến lãi suất VND và tỷ giá USD/VND do đồng tiền nội địa đã và đang được quản lý chặt chẽ trong khuôn khổ các hoạt động thương mại và đầu tư dài hạn hơn là công cụ đầu tư và đầu cơ ngắn hạn", ông Quang nói.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: sbv.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 7/11 hiện ở mức 4,80%, giảm 0,77% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần giảm 0,78% xuống 4,85%; Kỳ hạn 2 tuần giảm 0,55% xuống 4,88%, Kỳ hạn 1 tháng tăng 0,46% lên 4,88%;...