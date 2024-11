Giá USD hôm nay 9/11: Thế giới phục hồi, trong nước "hạ nhiệt"

Giá USD hôm nay 9/11 thế giới phục hồi

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện giảm về mức 104,83, tăng 0,44% so với kết phiên trước đó.

Chỉ số USD Index. Nguồn: Investing.com

Đồng USD phục hồi trong phiên giao dịch khi các nhà phân tích kỳ vọng các đề xuất chính sách của ông Donald Trump sẽ thúc đẩy tăng trưởng và kiềm chế lạm phát.

Đồng thời, với việc cắt giảm 25 điểm cơ bản xuống phạm vi 4,50%-4,75%, Fed bày tỏ sự lạc quan về tăng trưởng kinh tế. Mặc dù lãi suất giảm, DXY đã phục hồi và có thể tiếp tục đà tăng nếu dữ liệu tiếp tục mạnh mẽ.

"Các chính sách của Tổng thống Donald Trump sẽ khiến cho lạm phát cao hơn, USD cao hơn và tiền mã hóa phổ biến hơn chính sách của đảng Dân chủ. Ngoài yếu tố cơ bản, vận động các thị trường đã đi trước cùng với kỳ vọng ông Trump đắc cử thể hiện rõ ở thị trường vàng, thị trường kỹ thuật số. Các thị trường tăng mạnh theo kỳ vọng có khả năng sẽ điều chỉnh lại, và chỉ tiếp tục nhịp tăng với các biến số vĩ mô và có đủ thời gian để đánh giá ảnh hưởng của các chính sách mới", Giám đốc phân tích tại BSC cho hay.

Giá USD hôm nay 9/11 trong nước hạ nhiệt

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.278 VND/USD, giảm 5 đồng so với chốt phiên liền kề.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.064 – 25.492 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.100 - 25.470 VND/USD, giảm 67 đồng và 27 đồng so với cập nhật phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở 24.495 - 25.455 VND/USD.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.021 - 25.491 VND/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch ở mức 25.110 - 25.491 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện đang ở mức 25.500 - 25.800 VND, giảm lần lượt 245 đồng và 45 đồng so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Như vậy, hiện giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 505 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do hiện ở quanh mức 330 đồng.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: SBV.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 5/11 hiện ở mức 5,57%, giảm 0,51% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần giảm 0,49% xuống 5,63%; Kỳ hạn 2 tuần tăng 0,08% lên 5,43%, Kỳ hạn 1 tháng giảm 0,6% lên 4,3%;...