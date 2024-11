Giá USD hôm nay 7/11: Thế giới tăng gần 2% khi ông Trump đắc cử, tỷ giá "chợ đen" lao dốc

Giá USD hôm nay 7/11 trên thế giới tăng phi mã

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện giảm về mức 105,05 (6h28', theo giờ Việt Nam), tăng 1,67% so với kết phiên trước đó.

Đây là mức cao nhất của đồng bạc xanh trong vòng 4 tháng qua, sau khi chỉ số giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần vào phiên trước.

Chỉ số USD Index. Nguồn: Investing.com

Đồng đô la Mỹ (USD) tăng phi mã trong phiên sau khi cựu Tổng thống Donald Trump giành được đủ số phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Ngoài ra, một yếu tố bổ sung có thể khiến đồng đô la Mỹ mạnh hơn nữa là đảng Cộng hòa đã giành được đa số phiếu tại Thượng viện.

Giới phân tích cho rằng, những tác động về tỷ giá và lãi suất sẽ mạnh mẽ hơn khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Nguyên nhân do "Trump trades" - những giao dịch đặt cược vào việc ông Trump chiến thắng - đã khiến cho chỉ số USD Index (DXY) tăng nhanh trong giai đoạn gần đây. Họ tin vào "Trump trades" vì cho rằng những chính sách của ông Trump sẽ khiến cho USD mạnh lên và lạm phát Mỹ qua đó cũng có thể nóng hơn.

Về mặt chính sách tiền tệ, các nhà giao dịch đang tập trung vào quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang dự kiến được công bố vào thứ 5 (theo giờ địa phương). Theo FedWatch của CME, có 96,4% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp vào tháng 11.

Giá USD hôm nay 7/11 trong nước: Tỷ giá "chợ đen" lao dốc không phanh

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.258 VND/USD, tăng 10 đồng so với chốt phiên liền kề.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.045 – 25.470 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: SBV.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.140 - 25.470 VND/USD, tăng mỗi chiều 10 đồng so với cập nhật phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở 25.018 - 25.470 VND/USD.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.125 - 25.470 VND/USD. Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch ở mức 25.180 - 25.470 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện đang ở mức 25.600 - 25.700 VND, giảm 180 đồng mỗi chiều so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Như vậy, hiện giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 582 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do hiện ở quanh mức 330 đồng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở. Nguồn: SBV.

Trong phiên giao dịch ngày 6/11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 14.999,99 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ 14.999,99 tỷ đồng đã được trúng thầu.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành 1 loại tín phiếu (kỳ hạn 28 ngày). Kết quả, 100% khối lượng tín phiếu trúng thầu, tương ứng 600 tỷ đồng với lãi suất 3,9%.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: SBV.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 5/11 hiện ở mức 5,57%, giảm 0,51% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần giảm 0,49% xuống 5,63%; Kỳ hạn 2 tuần tăng 0,08% lên 5,43%, Kỳ hạn 1 tháng giảm 0,6% lên 4,3%;...