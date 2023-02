Giá USD hôm nay 13/2

Tỷ giá USD trong nước

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.628 VND/USD (tăng 2 đồng so với cuối tuần qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 24.450 VND/USD (không đổi) và bán ra ở mức 24.780 VND/USD (không đổi).

Tỷ giá USD ngày 13/2/2023 tại các ngân hàng giảm ngày đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay tại đa số ngân hàng thương mại giảm so với cuối tuần qua. Ngân hàng Á Châu giảm 30 đồng giá mua nhưng tăng 40 đồng giá bán lên mức 23.400 – 23.800 VND/USD. Ngân hàng VPBank giảm 72 đồng giá mua nhưng tăng 18 đồng giá bán lên mức 23.358 – 23.748 VND/USD. Ngân hàng Đông Á không đổi giá mua nhưng giảm 15 đồng giá bán xuống mức 23.430 – 23.760 VND/USD. Ngân hàng Vietcombank giảm 5 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 23.370– 23.740 VND/USD.

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 23.358 – 23.430 VND/USD, còn bán ở mức 23.740 – 23.800 VND/USD. Trong đó, Ngân hàng Đông Á có giá mua USD cao nhất và ngân hàng Vietcombank có giá bán USD thấp nhất so với các ngân hàng khác.

Giá USD tự do (giá USD/VND hôm nay chợ đen) niêm yết ở mức mua vào 23.600 đồng/USD (tăng 50 đồng so với cuối tuần qua) và bán ra 23.680 đồng/USD (tăng 50 đồng).

USD thế giới phục hồi

Giá USD trên thị trường quốc tế tiếp tục đi lên khi đầu ngày, chỉ số USD-Index đạt 103,66 điểm, tăng 0,9 điểm so với cuối tuần qua.

Tỷ giá euro so với USD giảm 0,06% ở mức 1,0673. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,13% ở mức 1,2044. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,19% ở mức 131,64.