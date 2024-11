Giá USD hôm nay 12/11: Thế giới đạt đỉnh 4 tháng, "tỷ giá" chợ đen tăng 50 đồng

Giá USD hôm nay 12/11 trên thế giới tăng phi mã

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) trở lại mức cao nhất bốn tháng 105,4, tăng 0,49% so với kết phiên trước đó.

Chỉ số USD Index. Nguồn: Investing.com

Sắc thái tích cực của đồng bạc xanh được cho là đến từ sự kỳ vọng Đảng Cộng hòa sẽ giành được đa số ghế tại Quốc hội Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Donald Trump đắc cử và Đảng Cộng hòa đã giành được đa số ghế tại Thượng viện Hoa Kỳ.

Cuối tuần này, nhà đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của một số quan chức của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), bao gồm Chủ tịch Fed Jerome Powell và dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ trong tháng 10, sẽ được công bố vào thứ 4 (13/11).

Theo đó, giới phân tích đánh giá, chỉ số lạm phát mạnh có thể thúc đẩy thêm đồng USD, làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giảm tốc độ nới lỏng lãi suất.

Giá USD hôm nay 12/11 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước mở đầu tuần niêm yết ở mức 24.263 VND/USD, giảm 15 VND. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.049 – 25.476 VND/USD.

Đồng USD tự do tiếp đà tăng. Ảnh minh họa.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.086 - 25.476 VND/USD. Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở 24.985 - 25.476 VND/USD.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.071 - 25.476 VND/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 25.105 - 25.476 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện đang ở mức 25.570 - 25.670 VND, tăng 50 đồng mỗi chiều so với cập nhật hôm qua.

Như vậy, hiện, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 585 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 194 đồng.