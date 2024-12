Giá USD hôm nay 16/12: Điều chỉnh nhẹ sau tuần tăng tốt nhất trong tháng

Giá USD hôm nay 16/12 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ở mức 106,57, giảm 0,1% so với phiên cuối tuần.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Tâm điểm thị trường đang đổ dồn vào kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 18/12 tới. Thị trường gần như chắc chắn việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách này.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Mỹ cũng để ngỏ việc cắt giảm lãi suất tổng cộng 100 điểm cơ bản vào năm 2025 theo dự báo trước đó được công bố vào tháng 9.

Ông Karl Schamotta, chiến lược gia trưởng tại Corpay, cho rằng: Mặc dù Fed được cho là sẽ cắt giảm lãi suất chuẩn của mình xuống một phần tư điểm, nhưng những động thái trong 24 giờ qua — từ Ngân hàng Canada, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu — đã đảm bảo rằng chênh lệch tỷ giá chéo sẽ vẫn lớn so với Hoa Kỳ, duy trì vị thế của đồng đô la theo các điều khoản tương đối.

Giá USD hôm nay 16/12 trong nước

Mở đầu tuần, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.264 VND/USD. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.052 – 25.477 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.147 - 25.477 VND/USD. Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.070 - 25.477 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.212 - 25.477 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.550 - 25.650 VND/USD. Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 480 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 173 đồng.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: SBV

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 12/12 hiện ở mức 4,50%, tăng 0,03 điểm % so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 4,71%; Kỳ hạn 2 tuần là 4,74%, Kỳ hạn 1 tháng là 5,11%;..