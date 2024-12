Từ tháng 1/2025, nhiều quy định mới về đăng kiểm phương tiện, chủ xe cần biết

Theo đó, Thông tư 47/2024 do Bộ GTVT ban hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định về trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy nêu rõ, việc kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT & BVMT) của xe cơ giới phải được thực hiện theo 5 công đoạn.

Các quy trình bao gồm: kiểm tra nhận dạng, tổng quát; kiểm tra phần trên của phương tiện; kiểm tra hiệu quả phanh và trượt ngang; kiểm tra môi trường và kiểm tra phần dưới của phương tiện.

Các phương tiện được đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm 29-06V. Ảnh: TA

Cụ thể, đối với ô tô đạt cả 5 công đoạn sẽ được cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm, định, tem kiểm định có chu kỳ đăng kiểm phù hợp với loại xe và thời gian sản xuất xe.Trong đó, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu xanh lá cây dùng cho xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu vàng cam dùng cho các xe cơ giới khác.

Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu tím hồng dùng cho xe máy chuyên dùng .

Qua đó, các Trung tâm đăng kiểm sẽ không thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng kiểm, tem kiểm định màu vàng dành riêng cho xe kinh doanh vận tải và màu xanh dành cho xe không kinh doanh vận tải như trước. Tất cả các phương tiện này (nếu không phải xe "xanh" hoặc xe máy chuyên dùng) sẽ được cấp chung tem kiểm định màu vàng cam.

Cũng theo Thông tư 47/2024, xe sản xuất, lắp ráp trong nước có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng hoặc xe nhập khẩu có giấy chứng nhận (hoặc thông báo miễn kiểm tra) chất lượng ATKT & BVMT có nội dung khi tham gia giao thông đường bộ phải được phép của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền hoặc xe không tham gia giao thông; xe quá tải trọng, quá khổ theo quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ, khi có nhu cầu kiểm định, cơ sở đăng kiểm thực hiện kiểm định chỉ cấp giấy chứng nhận kiểm định, không cấp tem kiểm định.

Tại mục ghi chú của giấy chứng nhận kiểm định phải ghi nội dung: "Khi tham gia giao thông trên đường dành cho giao thông công cộng phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền về quản lý đường bộ".

Theo Thông tư 47/2024, trường hợp kiểm định đối với xe có chứng nhận đăng ký xe tạm thời, chủ xe nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở đăng kiểm hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống trực tuyến.

Đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước, xe thuộc đối tượng nghiên cứu, phát triển có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ, hồ sơ kiểm định gồm bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng nộp lại cho cơ sở đăng kiểm và xuất trình bản chính chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

Đối với xe cơ giới nhập khẩu chạy rà trước khi thử nghiệm khí thải, giấy tờ xuất trình gồm: bản chính chứng nhận đăng ký xe tạm thời; giấy tờ phải nộp gồm: văn bản đề nghị kiểm định ATKT & BVMT, bản thông số kỹ thuật xe cơ giới nhập khẩu chạy rà trước khi thử nghiệm khí thải cùng bản dịch thuật tiếng việt có chứng thực phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của nhà sản xuất nước ngoài.

Đối với xe nhập khẩu (không thuộc hai trường hợp trên) cần xuất trình bản chính chứng nhận đăng ký xe tạm thời và nộp bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của nhà sản xuất nước ngoài.