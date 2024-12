Giá USD hôm nay 17/12: Thế giới "giằng co", tỷ giá "chợ đen" tăng phi mã

Giá USD hôm nay 17/12 trên thế giới "giằng co"

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,12% về mức 106,56.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Đồng bạc xanh ghi nhận phiên biến động khi có thời điểm vượt ngưỡng 106,8 và ngay lập tức rơi tự do về 106,4 điểm. Dù vậy, giới phân tích đánh giá, chỉ số USD Index vẫn có triển vọng tích cực khi nó bước vào một tuần quan trọng được định hình bởi cuộc họp sắp tới của Fed - một sự kiện hứa hẹn sẽ cung cấp những tín hiệu quan trọng về quỹ đạo của bạc xanh.

Dữ liệu gần đây về lạm phát và việc làm cốt lõi cho thấy nền kinh tế Mỹ có khả năng phục hồi, làm tăng khả năng Fed sẽ duy trì lập trường diều hâu về lãi suất trong tương lai gần. Giá sản xuất, vốn đã tăng trong những tuần gần đây, có thể báo hiệu lạm phát tiêu dùng đang gia tăng phía trước. Điều này sẽ củng cố kỳ vọng rằng Fed có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất hơn nữa hoặc thậm chí tăng lãi suất một lần nữa để chống lại áp lực lạm phát.

Mặt khác, triển vọng yếu kém đối với các nền kinh tế châu Âu và châu Á cũng có lợi cho đồng bạc xanh, với tín hiệu của Ngân hàng Trung ương châu Âu về việc cắt giảm lãi suất hơn nữa làm suy yếu đồng Euro và đẩy đồng bạc xanh lên cao hơn. Trong khi đó, việc Nhật Bản chuyển sang chính sách tiền tệ linh hoạt hơn có thể làm suy yếu đồng yên, cũng làm tăng thêm nhu cầu đối với đồng USD.

Giá USD hôm nay 17/12 trong nước: Thị trường tự do tăng phi mã

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.272 VND/USD, tăng 8 đồng so với cập nhật phiên trước đó.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.060 – 25.485 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.155 - 25.485 VND/USD, tăng 8 đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.180 - 25.485 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.138 - 25.485 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.650 - 25.750 VND/USD, tăng 100 đồng mỗi chiều so với phiên hôm qua.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 788 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 265 đồng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở. Nguồn: SBV.

Trong phiên giao dịch ngày 16/12, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 1.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ 1.000 tỷ đồng được trúng thầu.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành 2 loại tín phiếu với kỳ hạn 14 ngày và 28 ngày. Kết quả, 100% khối lượng tín phiếu trúng đầu, trong đó kỳ hạn 14 ngày này có giá trị 9.300 tỷ đồng với lãi suất 4%; Tín phiếu kỳ hạn 28 ngày cũng trúng toàn bộ 2.880 tỷ đồng, lãi suất 4%.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 13/12 hiện ở mức 4,01%, giảm 0,49 điểm % so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 4,18%; Kỳ hạn 2 tuần là 4,31%, Kỳ hạn 1 tháng là 5,12%;..