Giá USD hôm nay 17/6: Ngân hàng Nhà nước bất ngờ mạnh tay tăng tỷ giá trung tâm

Giá USD hôm nay 17/6 thế giới: Chỉ số USD Index dao động hẹp

Trên thị trường thế giới, USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 105,13 tại phiên giao dịch lúc 8h00 giờ Việt Nam, gần như đi ngang so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua (105,14).

Đồng USD giao dịch biên độ hẹp khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần trước hàng loạt dữ liệu được công bố vào tuần vừa qua và đặc biệt là Fed thông báo sẽ giữ nguyên lãi suất.

Cụ thể, số liệu công bố tuần trước cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 3,25% (so với cùng kỳ năm ngoái) trong tháng 5, giảm từ mức 3,36% trong tháng 4. CPI cơ bản ở mức 3,41% (so với cùng kỳ năm ngoái) trong tháng 5, thấp hơn so với mức 3,62% trong tháng 4.

Ở cuộc họp chính sách giữa tuần trước, các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ đã đưa ra loạt bình luận và dự báo không thể rõ ràng hơn.

Họ cảnh báo rằng lãi suất sẽ được duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến và ước tính trung vị cho thấy các quan chức chỉ dự tính hạ lãi suất một lần trong năm 2024, giảm hai lần so với dự báo hồi tháng 3.

Ben McMillan, nhà quản lý quỹ của IDX Advisors cho biết: “Sẽ rất thú vị khi chờ đợi bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Fed Powell. Tôi không nghi ngờ gì về việc Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại”.

Tim Snyder, chuyên gia kinh tế tại Matador Economics cho biết: “Thị trường hiện đang nín thở chờ đợi những bình luận của Chủ tịch Fed. Nếu ông Powell chia sẻ những thông tin ngoài những gì Fed công bố, có thể khiến xảy ra một chút bất hòa trong ủy ban chính sách định hướng của Fed về lãi suất”.

Giá USD hôm nay 17/6 trong nước: Tỷ giá trung tâm tăng vọt, ngân hàng đứng im

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ngày 17/6 ở mức 24.259 đồng, tăng 10 đồng so với phiên giao dịch cuối tuần qua.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 – 25.450 VND/USD (mua – bán).

Trên thị trường tự do, giá bán USD tăng 25 đồng so với phiên ngày hôm qua, hiện ở mức 25.810 đồng mỗi USD và chiều bán tăng tới 25 đồng, hiện ở mức 25.730 đồng mỗi USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank - ngân hàng có quy mô giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống đang niêm yết giá mua - bán ở mức 25.221 - 25.466 VND/USD, giữ nguyên ở cả 2 chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua. Tương tự với tại VietinBank, hiện giá USD đang được niêm yết ở mức 25.229 - 25.461 đồng, cũng đang giữ nguyên mức niêm yết.

Giá USD tại ngân hàng BIDV đang được niêm yết ở mức 25.230 - 25.461 VND/USD.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 13/6 đã giảm từ 4,53% xuống 4,52% so với phiên giao dịch trước đó, tương ứng giảm 0,01 điểm %.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động theo xu hướng tăng giảm không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần giảm từ 4,70% xuống 4,66%; kỳ hạn 1 tháng giảm từ 4,81% xuống 4,78% nhưng kỳ hạn 3 tháng lại tăng từ 5,20% lên 5,44%.

Như vậy, lãi suất thị trường liên ngân hàng đã tăng cao trở lại sau khi đã giảm về mức khá thấp thời điểm cuối tháng 5. Cụ thể, ngày 31/5, lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng có lúc đã giảm chỉ còn 2,85%.