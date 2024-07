Giá USD hôm nay 2/7: Ngân hàng tiếp tục bán USD kịch trần, tự do "neo" gần đỉnh

Giá USD hôm nay 2/7 thế giới: Chỉ số USD Index biến động nhẹ

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang ở mức 105,50 (6h30 giờ Việt Nam), tăng 0,1% so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (105,38).

Chỉ số USD Index

Đồng USD biến động nhẹ vào phiên giao dịch vừa qua do lãi suất trái phiếu kho bạc dài hạn tăng mạnh.

Nền kinh tế Mỹ đã công bố số liệu hoạt động kinh doanh trên mặt trận sản xuất với các kết quả trái chiều. Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu của S&P đứng ở vùng mở rộng, trái ngược với chỉ số ISM, đã giảm trong tháng thứ ba liên tiếp vào tháng 6.

Cụ thể, Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu S&P của Hoa Kỳ trong tháng 6 là 51,6, cao hơn một chút so với tháng trước nhưng không đạt được mức dự báo là 51,7. Chỉ số PMI sản xuất của ISM trong tháng 6 là 48,5, thấp hơn mức ước tính là 49,1 và giảm so với mức 48,7 của tháng 5.

Theo Công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 là 59,5%, tăng so với mức 58,2% vào thứ Sáu tuần trước.

Trong tuần này, các nhà giao dịch đang để mắt đến bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell vào hôm nay (2/7), tiếp theo là biên bản chính sách tiền tệ mới nhất của Fed vào thứ Tư (3/7). Sau đó, lịch trình kinh tế Hoa Kỳ sẽ có PMI Dịch vụ từ S&P và ISM, tiếp theo là Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu (5/7).

Giá USD hôm nay 2/7 trong nước: tự do "neo" ở mức gần 26.000 VND

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế nửa đầu năm 2024, GDP quý II/2024 ước tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước. Mức này chỉ thấp hơn tốc độ tăng của quý 2/2022 trong giai đoạn 2020-2024 (tốc độ tăng GDP quý II so với cùng kỳ năm trước các năm 2020-2024 lần lượt là: 0,34%; 6,55%; 7,99%; 4,25%; 6,93%).

Tỷ giá trung tâm hiện được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở 24.252 VND/USD, giảm mạnh tới 8 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Với biên độ +/-5% thì tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.040 – 25.464 VND/USD.

Giới phân tích dự báo đây vẫn là vùng giá chủ đạo của thị trường trong tuần này mặc dù tâm lý giao dịch được cải thiện sau khi dữ liệu GDP quý 2 của Việt Nam tăng cao hơn dự báo (+6,93%).

Tỷ giá trung tâm

Sáng 2/7, giá USD niêm yết tại ngân hàng Vietcombank đã được điều chỉnh giảm so với ngày hôm qua. Đáng chú ý, ngân hàng luôn giữ chiều bán ở mức kịch trần giao dịch; hiện đang ở mức 25.244 - 25.464 VND/USD (mua - bán).

Tương tự với BIDV, Vietinbank, Eximbank, Sacombank... cũng niêm yết mức giá tương tự ở cả chiều mua và chiều bán như trên.

Giá USD tự do duy trì giá mua vào 25.900 đồng và bán ra 25.980 đồng. Hiện giá USD tự do đang cao hơn các ngân hàng gần 510 đồng. Đây là mức chênh lệch cao so với khoảng cách thông thường chỉ hơn 300 đồng trong các tháng trước đó.

nguồn: SSI Research

Theo báo cáo mới nhất của Chứng khoán SSI, áp lực về tỷ giá tăng dần theo xu hướng quốc tế và tỷ giá USD/VND liên ngân hàng quay trở lại mức bán tại SBV, giao dịch ở VND 25.450 đồng, tương đương với mức tăng 0,2% trong tuần qua.

Tương tự, tỷ giá niêm yết tại các Ngân hàng Thương mại đều tăng lên mức trần biên độ hay trên thị trường tự do tăng vượt vùng đỉnh lịch sử. Ngân hàng Nhà nước đã phải tiếp tục bán USD từ dự trữ ngoại hối nhằm cung cấp thanh khoản ngoại tệ cho thị trường.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 28/6 bật tăng mạnh từ 2,84% lên 4,39%, tương ứng tăng tới 1,55 điểm % so với phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần tăng từ 4,26% lên 4,67%; kỳ hạn 1 tháng tăng từ 4,68% lên 4,77% và kỳ hạn 3 tháng cũng tăng từ 4,99% lên 5,34%.