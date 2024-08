Giá USD hôm nay 2/8: Thế giới phục hồi, trong nước giảm

Giá USD hôm nay 2/8 thế giới: Chỉ số USD Index phục hồi lại mốc 104

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang giao dịch ở mức 104,13, tăng 0,3% so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (103,82).

Chỉ số USD Index (nguồn: Investing.com)

Đồng USD phục hồi trở lại mốc 104 vào phiên giao dịch vừa qua khi một loạt dữ liệu quan trọng Mỹ được công bố và đặc biệt là căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Cụ thể, một cuộc xung đột lan rộng ở Trung Đông khi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đã bị ám sát tại Thủ đô Tehran, Iran.

Karl Schamotta, chiến lược gia thị trường tại Corpay ở Toronto cho rằng: sự căng thẳng địa chính trị đó đang đẩy mạnh sức hấp dẫn đối với tài sản trú ẩn an toàn như đồng bạc xanh.

Bên cạnh đó, dữ liệu công bố ngày 1/8 cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng lên mức cao nhất trong 11 tháng vào tuần trước.

Chỉ số PMI sản xuất của Viện Quản lý cung ứng (ISM) trong tháng 7 đã giảm sâu từ 48,5 xuống 46,8 và không đạt được ước tính tăng trưởng là 48,8. Chỉ số này đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 12/2023.

Dữ liệu quan trọng về bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào hôm nay (2/8), dữ liệu này sẽ quyết định vị thế của thị trường liên quan đến quyết định của Fed vào tháng 9.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy ngân hàng trung ương sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) so với mức hiện tại tại cuộc họp vào tháng 9.

Giá USD hôm nay 2/8 trong nước: Ngân hàng giảm sâu

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố mới nhất hiện đang ở mức 25.255 VND/USD, giữ nguyên mức niêm yết so với ngày trước đó.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.044 – 25.468 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm (nguồn: SBV)

Giá mua USD tại nhiều ngân hàng hầu hết đang niêm yết ở mức 25.065 - 25.120 VND/USD, chiều bán đang niêm yết trong khoảng 25.420 - 25.435 VND/USD.

Chẳng hạn như tại ngân hàng Vietcombank, hiện niêm yết giá USD ở 25.060 – 25.400 VND/USD, tiếp tục giảm 20 đồng ở cả 2 chiều mua và bán so với giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua.

Với tại BIDV, nhà băng này niêm yết tỷ giá USD/VND thấp hơn so với Vietcombank, hiện ở 25.030 VND/USD, giảm 65 đồng so với ngày hôm qua. Tương tự, chiều bán ra cũng giảm tới 65 đồng, xuống mức 25.370 VND/USD.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.042 - 25.392 VND/USD, tiếp tục giảm thêm 23 đồng ở chiều mua và giảm 28 đồng ở chiều bán.

Tại Eximbank, tỷ giá USD giữ tại mức giao dịch sáng nay là 25.050 – 25.390 VND/USD, hiện nhà băng này giảm mạnh 40 đồng ở cả chiều mua và giảm 30 đồng ở chiều bán.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm mạnh 30 đồng ở cả 2 chiều, hiện ở mức 25.600 - 25.700 VND/USD.

Tỷ giá USD/VND từ đầu năm tới nay đã giảm 4,3%

Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại và tỷ giá tự do đều đồng loạt hạ nhiệt đáng kể so với tuần vừa qua và mức này thu hẹp mức tăng so với hồi đầu năm xuống chỉ còn 4,3%.

Về nguồn cung ngoại tệ, dòng vốn FDI giải ngân vẫn tiếp tục tích cực trong 7 tháng đầu năm (12,5 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ) hay cán cân thương mại 7 tháng thặng dư tới 14 tỷ USD là yếu tố hỗ trợ tỷ giá. Bên cạnh đó, xu hướng USD quốc tế hạ nhiệt nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất cũng giúp cho tâm lý đầu cơ giảm dần trên thị trường.

(nguồn: SSI Research)

Theo giới phân tích và chuyên gia quốc tế dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất 1-2 lần trong quý III và quý IV/2024 (thay vì 3 lần trong báo cáo trước đó) do lạm phát dai dẳng hơn dự tính. Điều này khiến giá trị đồng USD giảm, từ đó kéo tỷ giá USD/VND xuống.

Kết hợp với mức chênh lệch lớn giữa lãi suất USD-VND, áp lực tỷ giá sẽ còn duy trì trong nửa cuối năm 2024.

Ông Trần Đức Anh Giám đốc Kinh tế Vĩ mô & Chiến lược thị trường (Chứng khoán KB Việt Nam - KBSV) cho biết: tỷ giá sẽ dần hạ nhiệt và dự báo cả năm tăng 4,5%, tương đương đạt 25.360 VND/USD.

Ông Suan Teck Kin Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu của ngân hàng UOB của Singapore, dự báo vào ngày 16/7/2024 tại TP.HCM rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và tháng 12 năm nay, nghĩa là có khả năng đồng USD sẽ giảm giá, đồng nghĩa với việc tiền đồng sẽ tăng giá so với USD.

Theo dự báo của ngân hàng UOB, tỷ giá USD/VND chính thức trong quý III này sẽ là 25.200 đồng. Sau đó sẽ là 25.000 đồng trong quý IV, rồi giảm xuống 24.800 đồng trong quý I/2025 và xuống còn 24.600 đồng trong quý II/2025.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng (nguồn: SBV)

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 31/7 giảm từ 4,75% xuống 4,37%, tương ứng giảm 0,38 điểm % so với phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần giảm nhẹ từ 4,89% xuống 4,85%; kỳ hạn 1 tháng giảm từ 4,79% xuống 4,71% nhưng kỳ hạn 3 tháng lại tăng từ 5,33% lên 5,34%.