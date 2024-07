Giá USD hôm nay 30/7: Ngân hàng Nhà nước tăng giá, thị trường tự do giảm tiếp

Giá USD hôm nay 30/7 thế giới: Chỉ số USD Index phục hồi

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang giao dịch ở mức 104,34, tăng 0,1% so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (104,1).

Chỉ số USD Index (nguồn: Investing.com)

Đồng USD bất ngờ bật tăng khỏi ngưỡng 104,1 lên 104,34 trong bối cảnh phần lớn nhà đầu tư trên thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất nhưng giới đầu tư rất quan tâm đến giọng điệu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại cuộc họp báo được tổ chức sau đó.

Tuần này, thị trường cũng sẽ đón Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 7 được công bố vào sáng thứ Sáu (2/8).

Các sự kiện kinh tế đáng chú ý khác gồm kết quả cuộc khảo sát tháng 7 của Conference Board về niềm tin người tiêu dùng công bố vào 30/7, quyết định về lãi suất của ngân hàng trung ương Nhật Bản ngày 31/7 cùng thông báo về lãi suất của ngân hàng trung ương Anh; số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và chỉ số PMI sản xuất ISM của Mỹ vào ngày 1/8.

Chỉ số DXY hiện đang phục hồi từ mức hỗ trợ tại 104,30 và 104,15, trong khi mức kháng cự được ghi nhận tại các mức 104,60 và 104,80.

(Nguồn: SSI Research)

Giá USD hôm nay 30/7 trong nước: Tỷ giá trung tâm và thị trường tự do biến động trái chiều

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố mới nhất hiện đang ở mức 25.252 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên giao dịch trước đó.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.041 – 25.465 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm (nguồn: SBV)

Giá mua USD tại nhiều ngân hàng hầu hết đang niêm yết ở mức 25.105 - 25.125 VND/USD, chiều bán đang niêm yết trong khoảng 25.455 - 25.464 VND/USD.

Chẳng hạn như tại ngân hàng Vietcombank, hiện niêm yết giá USD ở 25.115 – 25.455 VND/USD, giảm 6 đồng ở cả 2 chiều mua và bán so với giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua.

Với tại BIDV, nhà băng này đang niêm yết ở mức cao hơn, hiện chiều mua tăng 3 đồng lên 25.124 và chiều bán cũng tăng 3 đồng so với ngày hôm trước lên 25.464.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.105 - 25.455 VND/USD, giảm mạnh 15 đồng ở chiều mua và giảm 6 đồng ở chiều bán.

Tại Eximbank, tỷ giá USD giữ tại mức giao dịch sáng nay là 25.130 – 25.464 VND/USD, hiện nhà băng này giữ nguyên mức giao dịch ở chiều mua nhưng tăng 3 đồng ở chiều bán.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tiếp tục điều chỉnh giảm, giảm 30 đồng ở chiều mua xuống 25.620 VND/USD và chiều bán giảm 10 đồng xuống mức 25/720 VND/USD.

Thông tin tại buổi họp báo công bố kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, trước diễn biến của tỷ giá có những biến động trong những tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với tình hình trong và ngoài nước, góp phần hấp thụ các cú sốc bên ngoài, giữ ổn định được thị trường ngoại tệ và hạn chế được các biến động lớn trong ngắn hạn của tỷ giá, ổn định giá trị đồng tiền. “Thanh khoản thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ”, ông Đào Minh Tú chia sẻ.

Chia sẻ về định hướng điều hành tỷ giá trong những tháng còn lại của năm 2024, Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định: Linh hoạt, uyển chuyển là định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước. “Công tác điều hành không chỉ đảm bảo sự ổn định của tỷ giá, tránh tâm lý găm giữ USD của người dân và doanh nghiệp mà còn nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát”, Phó Thống đốc nhấn mạnh.

(nguồn: SSI Research)

Trong báo cáo mới nhất của SSI Research, công ty chứng khoán này cho rằng: tỷ giá USD/VND liên ngân hàng, tỷ giá niêm yết tại các NHTM và tỷ giá tự do đều đồng loạt hạ nhiệt đáng kể so với tuần trước đó, và thu hẹp mức tăng so với cuối năm 2023 xuống chỉ còn 4,3%.

Về nguồn cung ngoại tệ, dòng vốn FDI giải ngân vẫn tiếp tục tích cực trong 7 tháng đầu năm (12,5 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ) hay cán cân thương mại 7 tháng thặng dư tới 14 tỷ USD là yếu tố hỗ trợ tỷ giá. Bên cạnh đó, xu hướng USD quốc tế hạ nhiệt nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất cũng giúp cho tâm lý đầu cơ giảm dần trên thị trường.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng (nguồn: SBV)

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 26/7 tăng nhẹ từ 4,86% lên 4,94%, tương ứng tăng 0,08 điểm % so với phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần tăng nhẹ từ 4,96% lên 5,00%; kỳ hạn 1 tháng giảm từ 4,97% xuống 4,95% nhưng kỳ hạn 3 tháng tăng 5,48% lên 5,72%.