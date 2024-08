Giá USD hôm nay 21/8: Thế giới suy yếu, tỷ giá "chợ đen" bất ngờ tăng

Tỷ giá USD hôm nay 21/8 thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang ở mức 101,23 (7h00 giờ Việt Nam), giảm 0,5% so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (101,72).

Chỉ số USD Index (nguồn: Investing.com)

Tỷ giá USD tiếp tục giảm sâu xuống gần tiệm cận mốc 101 và ở đáy 7 tháng khi các nhà giao dịch đang chờ đợi các bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell vào ngày 22-23/8.

Một số nhà phân tích cho rằng, phát biểu của ông Powell tại hội nghị Jackson Hole là chìa khóa đầu tiên để Fed đẩy lùi khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản tại một trong ba cuộc họp còn lại của năm.

Mặc dù khả năng cắt giảm mạnh 50 điểm cơ bản vào tháng 9 đã giảm xuống, thị trường vẫn dự đoán lãi suất sẽ được nới lỏng gần 100 điểm cơ bản vào cuối năm. Điều này cũng mở rộng tới mức nới lỏng 175-200 điểm cơ bản trong 12 tháng tới.

Theo fxstreet, mức hỗ trợ trong tuần này là từ 101,2 đến 101,5 và mức kháng cự sẽ là từ 102 - 103.

Giá USD hôm nay 21/8 trong nước: Thị trường "chợ đen" bất ngờ tăng

Tỷ giá trung tâm hiện đang được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.251 VND/USD, giảm 10 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.039 – 25.463 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm (nguồn: SBV)

Ở khối các ngân hàng thương mại, như Vietcombank, hiện niêm yết giá USD ở 24.740 – 25.080 VND/USD, giảm 80 đồng so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua.

Hay tại VietinBank, nhà băng này niêm yết tỷ giá USD/VND thấp hơn so với Vietcombank. Hiện, chiều mua USD đang ở 24.620 VND/USD và chiều bán ở mức 25.070 VND/USD, cũng giảm tới 50 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với giao dịch sáng ngày hôm trước.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 24.770 - 25.110 VND/USD, giảm 45 đồng ở chiều mua và giảm 40 đồng ở chiều bán.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 24.760 - 25.090 VND/USD.

Tính chung từ đầu tháng 7, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại đã liên tục điều chỉnh giảm, ngày càng xa so với mức trần tỷ giá theo Ngân hàng Nhà nước quy định.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện đang ở mức 25.320 - 25.420 VND/USD, bất ngờ tăng tới 70 đồng ở chiều mua và tăng 20 đồng ở chiều bán so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với vùng giá cao kỷ lục từng thiết lập hồi tháng cuối tháng 6, vượt mốc 26.030 VND/USD, đến nay giá USD chợ đen đã “bốc hơi” khoảng 600 – 710 đồng, tương ứng mức giảm 2,5% giá trị.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 19/8 giảm từ 4,58% xuống 4,57%, tương ứng giảm 0,01 điểm % so với phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động theo xu hướng tăng giảm không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần giảm từ 4,59% xuống 4,58%; kỳ hạn 1 tháng giảm từ 4,70% xuống 4,67% nhưng kỳ hạn 3 tháng lại tăng từ 4,84% lên 4,97%.