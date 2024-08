Giá USD hôm nay 19/8: Tỷ giá "chợ đen" lao dốc, thu hẹp khoảng cách với ngân hàng

Giá USD hôm nay 19/8 thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) mở cửa phiên giao dịch đầu tuần ở mức 102,32, tăng 0,1% so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua (102,24).

Chỉ số USD Index (nguồn: Investing.com)

Đồng USD nhích tăng nhẹ khi mở phiên giao dịch đầu tuần, tuy nhiên vẫn đang ở mức thấp.

Theo fxrstress, phân tích kỹ thuật cho thấy xu hướng đi ngang của DXY với các chỉ số kinh tế được công bố trong tuần qua cho thấy tâm lý tiêu cực của các nhà đầu tư.

Hiện mức hỗ trợ được dự báo của DXY nằm trong khoảng 102 - 102,4 và mức kháng cự nằm trong khoảng 103 - 104.

Giá USD hôm nay 19/8 trong nước: Thị trường tự do giảm sâu

Tỷ giá trung tâm hiện đang được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.254 VND/USD.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.992 – 26.516 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm (nguồn: SBV)

Ở khối các ngân hàng thương mại, như Vietcombank, hiện niêm yết giá USD ở 24.890 – 25.230 VND/USD.

Hay với tại VietinBank, nhà băng này niêm yết tỷ giá USD/VND thấp hơn so với Vietcombank. Hiện, chiều mua USD đang ở 24.750 VND/USD và chiều bán ở mức 25.200 VND/USD.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 24.905 - 25.245 VND/USD, chưa có thay đổi gì ở cả 2 chiều mua và bán so với phiên giao dịch cuối tuần.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 24.900 - 25.230 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện đang ở mức 25.310 - 25.390 VND/USD, giảm mạnh 140 đồng ở chiều mua - bán. Với mức niêm yết này, hiện mỗi đồng USD tại thị trường tự do đã "bay" tới 270 đồng so với đầu tuần trước - tương ứng giảm hơn 1% giá trị.

Do đó, khoảng cách giá mua - bán USD tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do được thu hẹp, với mức chênh khoảng 140 đồng/USD. Con số này giảm mạnh so với thời đỉnh điểm (hồi tháng 3 vừa qua), khi khoảng cách này vọt lên đến 900 đồng/USD.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng (nguồn: SBV)

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 15/8 tăng từ 4,45% lên 4,52%, tương ứng tăng 0,07 điểm % so với phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động theo xu hướng giảm, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần giảm từ 4,64% xuống 4,61%; kỳ hạn 1 tháng giảm từ 4,70% xuống 4,64% và kỳ hạn 3 tháng cũng giảm từ 5,29% xuống 4,97%.