Giá USD hôm nay 27/7: Diễn biến trái chiều của tỷ giá trung tâm và thị trường tự do

Giá USD hôm nay 27/7 thế giới: Chỉ số USD Index biến động biên độ hẹp

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang ở mức 104,07 (7h00 giờ Việt Nam), gần như đi ngang so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (104,08).

Chỉ số USD Index (nguồn: Investing.com)

Đồng USD không có nhiều biến động trong phiên giao dịch vừa qua trong bối cảnh báo cáo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) mới nhất được công bố. Báo cáo này đã làm tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Theo đó, chỉ số giá PCE, thước đo lạm phát ưa thích của FED, tăng 0,1% theo tháng và 2,5% theo năm vào tháng 6, phù hợp với ước tính đồng thuận. PCE cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% theo tháng và 2,6% theo năm, cũng phù hợp với dự báo. Những con số này cho thấy lạm phát đang dần hạ nhiệt, mặc dù vẫn cao hơn mục tiêu 2% của FED.

Trong khi dữ liệu PCE ủng hộ lập luận nới lỏng tiền tệ, các tín hiệu kinh tế khác vẫn còn lẫn lộn. Tăng trưởng GDP quý 2 vượt quá kỳ vọng ở mức 2,8%, cho thấy khả năng phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, dữ liệu sản xuất gần đây cho thấy sự suy giảm, làm nổi bật các lỗ hổng tiềm ẩn trong lĩnh vực công nghiệp.

Các nhà phân tích đánh giá, triển vọng của chỉ số Đô la Mỹ có vẻ bi quan trong ngắn hạn. Với dữ liệu PCE hỗ trợ cho khả năng cắt giảm lãi suất của FED, đồng bạc xanh có thể tiếp tục chịu áp lực giảm. Môi trường này có thể hỗ trợ thêm cho vàng, vốn có xu hướng hưởng lợi từ đồng Đô la yếu hơn và kỳ vọng lãi suất thấp hơn.

Các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới (Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ sẽ có cuộc họp vào ngày 30 và 31/7) để có thêm thông tin chi tiết về triển vọng chính sách tiền tệ và tác động tiềm tàng của nó đối với cả thị trường Đô la và vàng.

Giá USD hôm nay 27/7 trong nước: Tỷ giá trung tâm bất ngờ trượt dốc

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố mới nhất hiện đang ở mức 25.249 VND/USD, giảm 16 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.038 – 25.462 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm (nguồn: SBV)

Sáng nay, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp tục niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.400 - 25.450 VND/USD.

Trong khi đó, giá mua USD tại nhiều ngân hàng được điều chỉnh giảm mạnh, với biên độ phổ biến từ 40 - 60 đồng so với phiên hôm qua, còn giá bán USD được hầu hết ngân hàng niêm yết là 25.461 VND/USD.

Chẳng hạn như tại ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở 25.121 – 25.461 VND/USD, nhích tăng nhẹ 1 đồng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua.

Tương tự với tại BIDV, nhà băng này cũng đang niêm yết giá mua - bán USD giống với Vietcombank, cũng tăng nhẹ 1 đồng ở cả 2 chiều mua - bán.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, Trong khi đó, Techcombank tăng 25 đồng giá mua vào nhưng giảm 14 đồng ở giá bán ra, hiện tại ở mức 25.125 - 25.461 VND/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD giữ tại mức giao dịch sáng nay là 25.130 – 25.460 VND/USD, giảm 40 đồng ở chiều mua và giảm 17 đồng ở chiều bán.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do bất ngờ điều chỉnh tăng, tăng 30 đồng ở cả 2 chiều, hiện đang ở mức 26.690 - 25.770 VND/USD.

(nguồn: SSI)

Chứng khoán KB Việt Nam cho biết: trong bối cảnh mức độ mất giá tiền đồng vẫn đang ở mức trung bình thấp so với các đồng tiền trong khu vực, kết hợp với kỳ vọng lạm phát vẫn sẽ trong tầm kiểm soát trong các tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước vẫn còn có thể, và nhiều khả năng sẽ thực hiện việc nâng giá bán USD (đồng thời nâng tỷ giá trung tâm), chấp nhận để VND mất giá hơn mức 5% hiện tại.

Tuy nhiên, quý IV/2024 theo ông Đức tỷ giá sẽ dần hạ nhiệt và dự báo cả năm tăng 4,5%, tương đương đạt 25.360 VND/USD.

"Điểm tích cực là nguồn ngoại tệ sẽ cải thiện trong quý IV khi mà xuất khẩu được đẩy mạnh, kiều hối đổ về, và đồng thời kỳ vọng vào việc Fed cắt giảm lãi suất sẽ làm dịu bớt áp lực lên tỷ giá", các nhà phân tích đề cập.

Hay ở SSI Research, công ty này cho biết: tỷ giá USD/VND liên ngân hàng, tỷ giá niêm yết tại các NHTM và tỷ giá tự do đều đồng loạt bớt nóng so với tuần trước đó nhờ đồng bạc xanh đang giao dịch biên độ hẹp và thu hẹp mức tăng so với cuối năm 2023 xuống chỉ còn 4,7%.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng (nguồn: SBV)

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 25/7 tăng nhẹ từ 4,77% lên 4,86%, tương ứng tăng 0,09 điểm % so với phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần tăng nhẹ từ 4,89% lên 4,96%; kỳ hạn 1 tháng giảm từ 4,96% xuống 4,97% và kỳ hạn 3 tháng tăng 5,29% lên 5,48%.