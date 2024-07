Giá USD hôm nay 26/7: Tiếp sau kênh ngân hàng, thị trường tự do bật tăng

Giá USD hôm nay 26/7 thế giới: Chỉ số USD Index xoay quanh mốc 104

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang ở mức 104,15 (7h00 giờ Việt Nam), tăng 0,1% so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (104,08).

Chỉ số USD Index (nguồn: Investing.com)

Đồng USD giao dịch biên độ hẹp, chủ yếu xoay quanh mốc 104 xuyên suốt từ đầu tuần đến nay trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm. Ngoài ra, dữ liệu về Tổng sản phẩm quốc nội trong quý II tốt hơn dự kiến, vượt qua các con số của quý đầu tiên.

Cụ thể, GDP thực tế quý II của Mỹ tăng 2,8% (so với cùng kỳ năm ngoái), cao hơn mức kỳ vọng là 2% và tăng so với tốc độ tăng trưởng của quý I là 1,4%. Ngoài ra, tiêu dùng cá nhân quý II tăng 2,3%, cao hơn kỳ vọng là 2% và tăng so với tốc độ tăng trưởng của quý I là 1,5%. Báo cáo GDP đã giúp xoa dịu nỗi lo của thị trường về việc chi tiêu của người tiêu dùng giảm và nền kinh tế chậm lại.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ đã giảm 8.000, xuống mức 235.000, cho thấy thị trường lao động phục hồi, so với kỳ vọng ở mức 238.000. Số đơn xin trợ cấp liên tục hàng tuần đã giảm 16.000, xuống mức 1,851 triệu, thấp hơn so với mức dự đoán là 1,868 triệu.

Đơn đặt hàng hàng hóa bền vững của Mỹ trong tháng 6 giảm mạnh 6,6%, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng là 0,3%.

Thị trường đang loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 30 và 31/7 và 100% cho cuộc họp tiếp theo vào ngày 17 và 18/9 nếu Fed không cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Giá USD hôm nay 26/7 trong nước: Thị trường tự do bất ngờ quay đầu tăng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố mới nhất hiện đang ở mức 25.265 VND/USD.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.054 – 25.478 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm (nguồn: SBV)

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 - 25.450 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 25.154 VND/USD - 25.177 VND/USD, còn giá bán ra từ 25.476 – 25.478 VND/USD.

Chẳng hạn như tại ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở 25.120 – 25.460 VND/USD, lùi sâu 57 đồng ở chiều mua vào và giảm 17 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua.

Tương tự với tại BIDV, nhà băng này cũng đang niêm yết giá mua - bán USD giống với Vietcombank, cũng giảm 57 đồng cở chiều mua và 17 đồng ở chiều bán.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, Trong khi đó, Techcombank giảm 64 đồng giá mua vào và không điều chỉnh mới giá bán vẫn giữ mức giao dịch sáng nay, hiện tại ở mức 25.036 - 25.478 VND/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD giữ tại mức giao dịch sáng nay là 25.170 – 25.477 VND/USD, chiều mua giữ nguyên so với ngày hôm qua nhưng chiều bán tăng nhích nhẹ 1 đồng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm, tỷ giá được điều hành linh hoạt cùng với việc triển khai thực hiện tốt công tác truyền thông đã góp phần "giảm sóc" các cú sốc từ bên ngoài.

Nhờ đó, tâm lý thị trường đã bình ổn trở lại, thanh khoản ngoại tệ ổn định, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời, tỷ giá giao dịch trên thị trường về cơ bản ổn định và có xu hướng giảm trong một số giai đoạn.

Từ đầu năm đến nay, giá USD đã tăng hơn 4%. Diễn biến của tỷ giá nửa cuối năm được dự đoán là sẽ bớt sóng gió hơn nửa đầu năm. Tỷ giá đang được hỗ trợ bởi nguồn cung kiều hối dồi dào, xuất khẩu được cải thiện và kỳ vọng Fed giảm lãi suất vào tháng 9 tới.

Dù vậy, cho đến khi Fed chính thức hạ lãi suất, VND được dự báo sẽ tiếp tục mất giá. Theo các chuyên gia, tỷ giá hối đoái VND/USD sẽ sớm đạt đỉnh trong quý III và sau đó sẽ hạ nhiệt.

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh mức độ mất giá VND vẫn đang ở mức trung bình thấp so với các đồng tiền trong khu vực, kết hợp với kỳ vọng lạm phát trong tầm kiểm soát trong các tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ thực hiện việc nâng giá bán USD (đồng thời nâng tỷ giá trung tâm), chấp nhận để VND mất giá hơn mức 5% hiện tại. Tuy nhiên, tỷ giá sẽ dần hạ nhiệt vào quý cuối năm và mức mất giá VND cả năm chỉ xoay quanh 4,5%.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do bất ngờ điều chỉnh tăng, tăng 10 đồng ở chiều muua và tăng mạnh 40 đồng ở chiều bán, hiện đang ở mức 26.660 - 25.740 VND/USD.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng (nguồn: SBV)

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 24/7 tăng nhẹ từ 4,60% lên 4,77%, tương ứng tăng 0,17 điểm % so với phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần tăng nhẹ từ 4,77% lên 4,89%; kỳ hạn 1 tháng tăng từ 4,89% lên 4,96% và kỳ hạn 3 tháng tăng 5,26% lên 5,29%.