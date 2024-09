Giá USD hôm nay 29/9: Tỷ giá "chợ đen" tăng phi mã

Giá USD hôm nay 29/9 thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đóng cửa phiên giao dịch ở mức 100,15, giảm 0,1% so với mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (100,48).

Trong phiên giao dịch đầu tuần (23/9), giá USD ít biến động, gần như đi ngang so với cuối tuần trước, ở mức 100,48. Diễn biến này kéo dài tới 25/9, đồng USD giảm mạnh xuống sát tiệm cận 100 khi dữ liệu mới công bố cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ bất ngờ giảm mạnh xuống dưới mức kỳ vọng là 98,7.

Trong khi đó, các quan chức của Fed cũng đang thể hiện quan điểm “diều hâu” về lộ trình cắt giảm lãi suất sắp tới. Thị trường đang loại trừ khả năng 100% cho việc Fed tiến hành cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách ngày 6 và 7/11 và đặt cược 59% cho việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp đó.

Nhưng ngay sau đó, vào ngày 26/9, đồng USD lập tức phục hồi lên 100,64.

Tới ngày 27/9, đồng USD giảm 0,35%, xuống mốc 100,57 khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ giảm 4.000 xuống mức thấp nhất trong bốn tháng là 218.000, thấp hơn mức dự báo của các nhà kinh tế là 225.000. Các báo cáo khác cho thấy lợi nhuận của công ty tăng mạnh hơn dự kiến ban đầu trong quý II, trong khi tổng sản phẩm quốc nội tăng trưởng ở mức 3% chưa điều chỉnh.

Đồng bạc xanh chốt tuần giao dịch bằng việc quay đầu giảm về 100,15 sau khi số liệu về lạm phát ở Mỹ báo hiệu áp lực giá tiếp tục giảm.

Giá USD hôm nay 29/9 trong nước: Tỷ giá "chợ đen" bất ngờ tăng vọt

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết từ ngày 23/9 đến ngày 29/9 giảm từ 24.126 xuống mức 24.118 VND/USD, giảm 8 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 22.913 – 25.323 VND/USD.

Ở khối các ngân hàng thương mại, như Vietcombank, hiện niêm yết giá USD ở 24.420 – 24.760 VND/USD, giảm 40 đồng ở cả 2 chiều so với mở cửa phiên giao dịch đầu tuần.

Hay với tại VietinBank, nhà băng này niêm yết tỷ giá USD/VND thấp hơn so với Vietcombank. Hiện, chiều mua USD đang ở 24.280 VND/USD và chiều bán ở mức 24.780 VND/USD, giảm 20 đồng ở cả chiều mua và chiều bán.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 24.440 - 24.790 VND/USD, đi ngang so với hồi đầu tuần.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 24.440 - 24.770 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện đang ở mức 25.230 - 25.330 VND/USD, tăng 120 đồng ở cả 2 chiều.

Hiện giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn khoảng hơn gần 800 đồng, còn giá USD bán ra đang đắt hơn 500 đồng so với kênh ngân hàng.

VDSC: Áp lực tỷ giá không còn lớn

Trong báo cáo mới nhất của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), công ty chứng khoán này cho biết: Tháng 9/2024 là thời gian diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng của các Ngân hàng Trung ương toàn cầu. Tuy nhiên, phản ứng của các đồng tiền sau cuộc họp chính sách không thực sự mạnh mẽ.

Đối với trong nước, VDSC cho biết tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm về mức 24.605 đồng/USD tại ngày 24/9, giảm 1% so với cuối tháng 8. Tỷ giá tham chiếu khác trên thị trường chính thức là tỷ giá USD/VND tại VCB (chiều bán) cũng đã giảm về mức 24.770 đồng/USD tại ngày 24/9, tương đồng với mức giảm trên thị trường liên ngân hàng.

Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường tự do ghi nhận mức giảm nhẹ hơn trong tháng qua. Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do ở chiều bán dao động quanh mức 25.070 đồng/USD, giảm khoảng 0,5% so với cuối tháng trước. So với đầu năm, tiền đồng chỉ còn mất giá khoảng 1,4% so với đồng USD.

Theo VDSC, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục thực hiện bơm ròng trên thị trường mở với quy mô giảm so với tháng trước. Tính đến ngày 25/9, NHNN bơm ròng khoảng 26.700 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng. NHNN đã ngưng phát hành tín phiếu kể từ 23/8 nên trong tháng 9 chỉ còn khoảng 22.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn.

Trong khi đó, hoạt động của NHNN trên kênh cầm cố tương đối trầm lắng trong ba tuần đầu tháng và chỉ mới đột biến về quy mô vào phiên ngày 24/9-25/9. Lũy kế từ đầu tháng đến nay, NHNN bơm ròng khoảng 4.700 tỷ đồng qua nghiệp vụ mua kỳ hạn.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 26/9 hiện ở mức 4,22% đứng yên so với phiên giao dịch liền kề.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động theo xu hướng tăng giảm không đồng nhất, chẳng hạn như: Tại kỳ hạn 1 tuần giảm từ 4,34% xuống 4,32%; Kỳ hạn 1 tháng tăng từ 4,22% lên 4,30% nhưng kỳ hạn 3 tháng lại giảm từ 4,50% xuống 4,40%.

Theo VDSC, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng giảm khá nhanh trong nửa đầu tháng và tăng trở lại vào tuần cuối tháng. Cụ thể, lãi suất cho vay qua đêm giảm mạnh về mức thấp nhất là 3,21%/năm tại ngày 17/9, cũng là mức thấp nhất được ghi nhận từ đầu tháng 4/2024.

Tuy nhiên, lãi suất cho vay qua đêm đã tăng trở lại trong các phiên giao dịch gần đây cùng với việc NHNN tăng quy mô cho vay qua kênh cầm cố để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống. Tại ngày 24/9, lãi suất cho vay qua đêm là 4,22%/năm, cao hơn 20 điểm cơ bản so với cuối tháng 8/2024. Lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 1 tháng không thay đổi nhiều so với cuối tháng trước, riêng lãi suất kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng giảm lần lượt 40 điểm cơ bản và 67 điểm cơ bản so với cuối tháng trước, còn 4,69%/năm và 5,31%/năm.