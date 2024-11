Giá USD hôm nay 3/11: Tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng sau 1 tuần, tỷ giá "chợ đen'' tăng cao

Giá USD hôm nay 3/11 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 104,2.

Diễn biến chỉ số USD Index tuần qua. (nguồn: Investing.com).

Mở phiên đầu tuần, đồng bạc xanh giao dịch ở mức 104,24, tăng 0,1% so với đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần qua trước và giảm nhẹ xuống ngưỡng 104,18 vào phiên ngày 29/10. Đồng bạc xanh biến động nhẹ trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ thấp hơn và các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần đầy biến động.

Phiên 30/10, đồng USD tiếp tục giảm nhẹ 0,06% xuống 104,125, sau khi chinh phục mức cao nhất trong ba tháng là 104,55. Dù vậy, đồng bạc xanh được đánh giá là vẫn được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế vững chắc của Hoa Kỳ, nhưng đà tăng có thể bị hạn chế.

Sau đó, đồng USD tiếp tục hạ nhiệt, về ngưỡng 104 vào ngày 31/10 trước những dữ liệu trái chiều (bao gồm Báo cáo việc làm quốc gia của và tăng trưởng nền kinh tế Mỹ quý III) đang thúc đẩy các nhà giao dịch giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất.

Tuần qua, cả đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đều được hỗ trợ bởi sự gia tăng suy đoán trên thị trường về cuộc bầu cử tổng thống ngày 5/11.

Đà giảm tiếp tục đưa chỉ số USD Index giảm về mức 103,8, tương ứng giảm 0,1% so với chốt phiên liền kề trước sự sụt giảm bất ngờ về số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Hoa Kỳ và áp lực lạm phát nghiêm trọng được nêu bật bởi Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE). Tuy nhiên, từ góc độ rộng hơn, giới chuyên môn đánh giá, đồng USD vẫn tương đối gần với mức cao nhất trong ba tháng đạt và đang trên đà đóng cửa mức hiệu suất hàng tháng tốt nhất trong hơn hai năm.

Đến phiên ngày 2/11, đồng USD bật tăng lên mức 104,239 bất chấp báo cáo cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ chậm lại đáng kể trong tháng 10, do ảnh hưởng của các cơn bão và cuộc đình công của công nhân hãng Boeing trên Bờ Tây. Dữ liệu tăng trưởng việc làm yếu làm dấy lên kỳ vọng về lập trường ít cứng rắn hơn của Fed, điều này làm giới chuyên môn dự báo có thể bắt đầu làm suy yếu USD.

Giá USD hôm nay 3/11 trong nước có tuần hạ nhiệt

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.242 VND/USD, giảm 10 đồng so với đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.042 – 25.467 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá trung tâm từ đầu năm 2024 tới nay.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.084 - 25.454 VND/USD, giảm lần lượt 80 đồng ở chiều mua vào và 13 đồng ở giá bán ra so với cập nhật phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở 24.965 - 25.454 VND/USD.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.036 - 25.454 VND/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 25.080 - 25.454 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện đang ở mức 25.750 - 25.850 VND, tăng 60 đồng mỗi chiều so với cập nhật phiên trước đó.

Như vậy, hiện, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 785 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do hiện ở quanh mức 396 đồng.

Ngân hàng Nhà nước đã quay trở lại phát hành tín phiếu sau hai tháng tạm dừng, sau khi lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm xuống 2,6% vào ngày 18/10 và tỷ giá USD/ VNĐ vượt mốc 25.200 đồng. Ngân hàng Nhà nước đã phát hành tín phiếu kỳ hạn 14 ngày và 28 ngày thông qua phương thức đấu thầu, thu hút tổng số tiền đấu thầu thành công là 12,3 nghìn tỷ đồng (492 triệu USD). Lãi suất cho lô tín phiếu kỳ hạn 14 ngày và 28 ngày lần lượt là 3,74% và 4%/năm.

Theo chuyên gia từ VNDirect, việc bắt đầu mở kênh đấu thầu tín phiếu thể hiện ý chí của nhà điều hành là hấp thụ thanh khoản dư thừa trên thị trường, từ đó nâng mặt bằng lãi suất liên ngân hàng lên mức phù hợp hơn. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt áp lực tỷ giá trong những tuần gần đây.

Mặc dù tỷ giá đang chịu áp lực khi chỉ số DXY tăng cao hơn mốc 104 do Mỹ liên tục ghi nhận số liệu lạm phát và doanh số bán lẻ cao hơn kỳ vọng, thị trường vẫn duy trì dự báo Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 11 tới. Việc Fed được kỳ vọng tiếp tục cắt giảm lãi suất điều hành trong thời gian tới sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước linh hoạt hơn trong việc điều hành chính sách tiền tệ khi áp lực ngoại hối giảm dần về cuối năm.

"Nhìn chung, định hướng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong những tháng cuối năm 2024 sẽ vẫn tập trung vào hỗ trợ thanh khoản hệ thống và tăng trưởng kinh tế", theo chuyên gia của VnDirect.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng, Nguồn: sbv.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 30/10 hiện ở mức 3,82%, giảm 0,88% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần giảm 0,49% về 4,25%; Kỳ hạn 2 tuần giảm 0,20% về 4,32%, Kỳ hạn 1 tháng giảm 0,46% còn 4,08%;...