Giá USD hôm nay 4/11: "Nín thở" trước thềm bầu cử Mỹ 2024

Giá USD hôm nay 4/11 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 103,84, giảm 0,35% so với chốt phiên giao dịch liền kề.

Chỉ số USD Index. Nguồn: Investing.com.

Thị trường về lại dưới ngưỡng 104 điểm vào phiên sáng nay, bởi tâm lý thận trọng trước các sự kiện có khả năng tác động tới thị trường tiền tệ trong tuần tới. Tâm điểm là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5/11.

Ngoài ra, kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ được công bố vào ngày 7/11. Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tuần này.

Giá USD hôm nay 4/11 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.242 VND/USD, giảm 10 đồng so sau 1 tuần giao dịch.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.042 – 25.467 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.084 - 25.454 VND/USD, giảm lần lượt 80 đồng ở chiều mua vào và 13 đồng ở giá bán ra so với cập nhật phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở 24.965 - 25.454 VND/USD.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.036 - 25.454 VND/USD. Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch ở mức 25.080 - 25.454 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện đang ở mức 25.750 - 25.850 VND. Như vậy, hiện, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 785 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do hiện ở quanh mức 396 đồng.

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng, cuối năm thường là mùa lễ hội ở châu Âu và Mỹ, nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Để đáp ứng nhu cầu này, các doanh nghiệp xuất khẩu thường mua nguyên liệu sản xuất từ 3-6 tháng trước đó, tạo nên nhu cầu cao về USD trong quý III. Tuy nhiên, khi các đơn hàng được xuất đi, các doanh nghiệp sẽ nhận được các khoản thanh toán (bằng USD) thường vào cuối năm, giúp nguồn cung USD dồi dào hơn và làm giảm nhiệt tỷ giá.

Thêm vào đó, dòng tiền bằng USD vào Việt Nam có xu hướng tăng trong các tháng cuối năm. Trong 9 tháng đầu năm, với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện ước đạt 17,3 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cũng tăng 11,6%, tương đương 24,7 tỷ USD. Bên cạnh đó, tết năm 2025 sẽ đến sớm, vào cuối tháng 1/2025, nên lượng kiều hối có thể gia tăng trước Tết khoảng 1-2 tháng, giai đoạn cuối năm 2024.

"Các dòng vốn này tạo ra nguồn cung USD, giúp hạ nhiệt đà tăng của tỷ giá trong các tháng cuối năm", nhóm phân tích cho biết.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng, Nguồn: sbv.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 30/10 hiện ở mức 3,82%, giảm 0,88% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần giảm 0,49% về 4,25%; Kỳ hạn 2 tuần giảm 0,20% về 4,32%, Kỳ hạn 1 tháng giảm 0,46% còn 4,08%;...