Giá USD hôm nay 28/10: Đi ngang, chuyên gia dự đoán gì về biến động chỉ số DXY thời gian tới?

Giá USD hôm nay 28/10 trên thế giới dự báo tiếp tục tăng

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện giao dịch ở mức 104,24 (7h00 giờ Việt Nam), tăng 0,1% so với đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần qua (103,3).

Chỉ số USD Index (nguồn: Investing.com)

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, sự phục hồi của chỉ số DXY trong tháng 10/2024 được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố. Đầu tiên là nhà đầu tư lạc quan trở lại về triển vọng của kinh tế Mỹ nhờ số liệu thị trường lao động và bán lẻ trong tháng trước.

Cùng với đó, lộ trình cắt giảm lãi suất của các NHTW lớn như ECB, BoE hay BoC và cả biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ gần đây của NHTW Trung Quốc cũng góp phần vào sự phục hồi của đồng USD.

Cuối cùng, rủi ro địa chính trị leo thang ở các điểm nóng trên toàn cầu cũng là nhân tố thúc đẩy sự tăng giá của đồng USD.

Trong ngắn hạn, VDSC cho rằng biến động của chỉ số DXY phụ thuộc nhiều vào cuộc bầu cử Mỹ đang tới gần. Thống kê của BofA cho thấy chỉ số DXY thường tăng trong khoảng thời gian 2 tháng trước bầu cử trong 10/13 kỳ bầu cử tại Mỹ. Đặc biệt, do tỷ lệ đặt cược vào chiến thắng của Trump ở các bang 'chiến trường' đang tăng cũng có thể tạo đà cho chỉ số DXY trước và sau bầu cử trong trường hợp Trump thắng cử.

Hiện tại, chỉ số DXY đang tăng trở lại nhưng chưa vượt đỉnh cũ nên dựa trên cơ sở về mối tương quan trên thì trong ngắn hạn, VDSC kỳ vọng tỷ giá USD/VND có thể trở lại mức đỉnh cũ và giao dịch quanh vùng này.

Giá USD hôm nay 28/10 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.255 VND/USD, đi ngang so với cuối tuần trước.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.042 – 25.467 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.167 - 25.467 VND/USD. Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở 25.220 - 25.467 VND/USD.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.110 - 25.467 VND/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 25.170 - 25.467 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện đang ở mức 25.400 - 25.500 VND. Như vậy, hiện, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 290 đồng. Trong khi đó, giá bán ra tại các ngân hàng thương mại thu hẹp với thị trường tự do chỉ còn khoảng 33 đồng.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 24/10 hiện ở mức 3,68%, giảm 0,07% so với cập nhật tại phiên ngày 23/10.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần giảm còn 3,88%; Kỳ hạn 2 tuần giảm 0,06% về 4,08%, Kỳ hạn 1 tháng tăng 0,08% lên 4,28%;...