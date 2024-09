Giá USD hôm nay 7/9: Đồng loạt rơi tự do

Giá USD hôm nay 7/9 thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang giao dịch ở mức 101,19 (7h00 giờ Việt Nam), tăng 0,1% so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (101,01).

Chỉ số USD Index (nguồn: Investing.com)

Đồng USD tăng nhẹ vào phiên giao dịch vừa qua khi dữ liệu cho thấy việc làm tại Mỹ tăng trưởng thấp hơn dự kiến vào tháng 8, tạo tiền đề cho việc cắt giảm lãi suất ở tốc độ vừa phải của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cụ thể, Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ cho biết vào cuối tuần trước rằng, biên chế phi nông nghiệp đã tăng 142.000 việc làm vào tháng trước, sau khi tăng 89.000 việc làm vào tháng 7. Các nhà kinh tế trong một cuộc thăm dò của Reuters đã dự báo mức tăng 160.000 việc làm, theo sau mức tăng 114.000 việc làm vào tháng 7 như đã báo cáo trước đó.

Các nhà giao dịch hiện đang đặt cược 31% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất chính sách của mình trong phạm vi 4,75%-5% tại cuộc họp sắp tới dự kiến diễn ra vào hai ngày 17 và 18-9, theo dữ liệu của LSEG. Trước khi bản báo cáo được công bố, thị trường đã đặt cược khoảng 43% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ở mức 25 điểm cơ bản.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã ra hiệu rằng, trọng tâm của Ngân hàng Trung ương đang chuyển từ chống lạm phát sang ngăn chặn sự suy thoái của thị trường việc làm, đồng thời thể hiện quan điểm ủng hộ việc bắt đầu chu kỳ nới lỏng tiền tệ trong thời gian tới, tại Hội nghị Kinh tế thường niên ở Jackson Hole vào tháng trước.

Giá USD hôm nay 7/9 trong nước: Đồng loạt rơi tự do

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước hiện đang niêm yết ở mức 24.202 VND/USD, giảm 20 đồng so với phiên giao dịch liền kề.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 22.992 – 25.412 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm (nguồn: SBV)

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND đồng loạt giảm nhanh, tới hơn 100 đồng so với sáng qua. Giá USD bán ra tại tất cả ngân hàng đều đã "thủng" mốc 25.000 VND/USD.

Chẳng hạn, tại Vietcombank hiện đang niêm yết giá USD ở 24.4300 – 24.770 VND/USD, giảm 150 đồng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Hay tại VietinBank, chiều mua USD đang ở 24.270 VND/USD và chiều bán ở mức 24.770 VND/USD, cũng "rơi" tới 150 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 24.455 - 24.805 VND/USD, giảm 133 đồng ở chiều mua và 123 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm trước.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 24.450 - 24.780 VND/USD.

Như vậy, chỉ sau hai phiên, giá USD tại nhiều ngân hàng đã giảm tới gần 300 đồng, giá bán rời xa mốc 25.000 đồng/USD.

Hiện giá USD tại nhiều ngân hàng tương đương vùng giao dịch hồi giữa tháng 3 và chỉ cao hơn khoảng 1,5% so với đầu năm nay.

Cùng xu hướng với kênh ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do cũng giảm mạnh.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện đang ở mức 25.110 - 25.190 VND/USD, giảm mạnh 105 đồng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua.

Khoảng cách giữa giá USD trên thị trường tự do và tại các ngân hàng thương mại đã được nới rộng. Giá USD mua vào tại thị trường tự do đang cao hơn khoảng gần 700 đồng, còn giá USD bán ra đắt hơn gần 400 đồng so với kênh ngân hàng.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng (nguồn: SBV)

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 5/9 tăng từ 4,52% lên 4,59%, tương ứng tăng 0,07 điểm % so với phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động theo xu hướng tăng giảm không đồng nhất, chẳng hạn như: Tại kỳ hạn 1 tuần tăng từ 4,53% lên 4,77%; Kỳ hạn 1 tháng giảm từ 4,43% xuống 4,40% nhưng kỳ hạn 3 tháng lại tăng từ 4,81% lên 5,03%.