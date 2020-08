Giá vàng có thể lên "đỉnh" 4.000 USD/ounce?

“Vàng có thể dễ dàng tăng lên mốc 4.000 USD” - theo Frank Holmes, Giám đốc điều hành công ty đầu tư U.S. Global Investors

Trong năm nay, giá vàng đã chứng kiến mức tăng kỷ lục chưa từng có kể từ tháng 9/2011 đến nay. Cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 và những hệ lụy kinh tế kèm theo đã đưa giá vàng trở thành “tài sản trú ẩn an toàn” được các nhà đầu tư đổ xô tìm đến. Tuần trước, giá vàng lần đầu vượt ngưỡng 2.000 USD/ounce.

Bank of America (BofA) trước đó đã nâng mức giá vàng mục tiêu trong vòng 18 tháng tiếp theo lên 3.000 USD/ounce, tức cao hơn 50% so với mức giá kỷ lục hơn 2.000 USD/ounce thiết lập mới đây. Dự báo được đưa ra vào thời điểm các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu tung ra lượng lớn kích thích tài chính và tiền tệ để hỗ trợ các nền kinh tế bị tổn thương bởi đại dịch Covid-19.

"Khi sản lượng kinh tế giảm mạnh, chi tiêu tài khóa tăng vọt và bảng cân đối kế toán của các Ngân hàng Trung Ương phình to gấp đôi, các đồng tiền pháp lực sẽ bị đặt dưới áp lực lớn... Các nhà đầu tư do đó sẽ chuyển hướng sang vàng", Bank of America phân tích.

Còn mới đây, ông Frank Holmes, Giám đốc điều hành công ty đầu tư U.S. Global Investors nhận định trên tờ CNBC: “Vàng có thể dễ dàng tăng lên mốc 4.000 USD”. Ông Holmes chỉ ra rằng hàng nghìn tỷ USD trong các gói kích thích nền kinh tế Mỹ sau đại dịch Covid-19 cùng các gói cứu trợ của các Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung Ương trong khối G20 đang “in ra thị trường hàng nghìn tỷ USD".

“Chúng tôi chưa từng thấy tình huống này, khi các ngân hàng Trung Ương in tiền hàng loạt với lãi suất tiệm cận 0. Ở mức lãi suất bằng 0, vàng trở thành một loại tài sản rất, rất hấp dẫn”, ông Holmes nhấn mạnh.

Chính sách tiền tệ nới lỏng nhìn chung nghĩa là các nhà đầu tư có khả năng tìm đến vàng như một loại tài sản an toàn khi đồng tiền tệ USD mất giá. Khi lợi suất thực tế giảm, giá vàng sẽ tăng và ngược lại. Trong trường hợp đó, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng sẽ thấp hơn do các nhà đầu tư không thể dự đoán được lãi / lỗ từ các tài sản đầu tư sinh lời.

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng

Nhiều nhà phân tích cho rằng giá vàng có thể phản ứng dựa trên diễn biến của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, theo cả hai chiều hướng tăng và giảm.

Theo tập đoàn nghiên cứu Third Bridge Group có trụ sở tại New York, giá vàng có thể giảm xuống dưới mốc 1.600 USD sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, trước khi tăng trở lại vào năm sau.

Nhưng công ty cung cấp dữ liệu tài chính Refinitiv thì lập luận ngược lại, rằng những diễn biến chính trị tại Mỹ có thể làm gián đoạn thị trường tài chính và hỗ trợ giá vàng tiếp tục tăng lên.

“Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra trong chưa đầy 100 ngày nữa. Ông Trump gần đây đã đề nghị trì hoãn bầu cử, làm dấy lên lo ngại rằng vị đương kim Tổng thống Mỹ đang tìm cách né tránh bỏ phiếu trong một đường đua tranh cử mà đối thủ tiềm năng (Joe Biden) đang bỏ xa ông một tỷ lệ ủng hộ lên tới 2 chữ số”, nhận định của chuyên gia kỳ cựu về kim loại quý tại Refinitiv, ông Cameron Alexander.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, sau chiến thắng bất ngờ của ông Trump trước ứng viên tiềm năng đảng Dân chủ Hillary Clinton, các nhà đầu tư đã đổ dồn tiền vào vàng như tài sản trú ẩn an toàn. Điều này thúc đẩy giá vàng tăng gần 5%.