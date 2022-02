Giá vàng hôm nay 25/2: Vàng vẫn tăng dữ dội, sợ hãi lên đến đỉnh điểm, nhà đầu tư ồ ạt mua vào

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.906,8-1.907,3, giảm 15,8 USD so sới giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.922,6-1.923,1 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng tiếp tục tăng 9,1 USD, đứng ở mức 1.912,6 USD/ounce, do đồng USD suy yếu dù các nhà đầu tư đang tránh xa các tài sản rủi ro hơn và đổ xô vào mua vàng, nơi được coi là tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng dữ dội sau khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra. Giá trong nước còn tăng với tốc độ nhanh hơn và có lúc đã lên gần 68 triệu đồng/lượng, vượt xa đỉnh lịch sử.

Các nhà đầu tư tránh xa các tài sản rủi ro hơn và đổ xô vào nơi trú ẩn an toàn là vàng. Có thời điểm, giá vàng thế giới đã tăng hơn 9% trong tháng 2 và đang được dự báo sẽ có tháng giao dịch tốt nhất kể từ tháng 7/2020 (khoảng 2.000 USD/ounce).

Lo sợ những bất ổn, không ít nhà đầu tư chứng khoán đã bán tháo cổ phiếu, rồi dịch chuyển vốn vào vàng để phòng ngừa rủi ro. Giá dầu tăng và thị trường chứng khoán sụt giảm cùng ngày khi tình hình địa chính trị trở nên tồi tệ. Giá dầu thế giới đã tăng vượt ngưỡng 105 USD/thùng (tăng vọt hơn 8%) vào hôm qua.

Cùng thời điểm, thị trường tài chính toàn cầu chìm trong sắc đỏ với chứng khoán và Bitcoin giảm sâu. Theo một chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, vàng là tài sản an toàn cùng với đồng USD. Do vậy, thị trường chắc chắn sẽ chứng kiến vàng lập mức đỉnh mới. Giá vàng được dự đoán sẽ tiếp tục đà tăng và mức thử nghiệm 2.000 USD/ounce trong những phiên tới.

Theo CEO U.S. Global Investors, thậm chí vàng có thể dễ dàng đạt mức 2.500 cho đến 3.000 USD, thậm chí có thể lên tới mức 7.000 USD/ounce.

Theo đó, vàng luôn là tài sản được lựa chọn hàng đầu bất cứ khi nào có lạm phát cao hoặc bất ổn chính trị. Các cuộc chiến và căng thẳng địa chính trị trong quá khứ đã tạo ra những luồng gió thuận lợi cho vàng.

Tuy nhiên, diễn biến của vàng sẽ phụ thuộc vào mức độ khốc liệt của cuộc chiến tại Ukraine. Giá vàng có dấu hiệu chùng lại sau khi NATO cho biết sẽ không đưa quân vào Ukraine.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 24/2, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 64,95 triệu đồng/lượng - 65,67 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 63,30 triệu đồng/lượng - 65,65 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 65,20 triệu đồng/lượng - 67,50 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 65,20 triệu đồng/lượng - 67,50 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 55,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,0 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 24/2.