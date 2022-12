Giá vàng SJC chiều ngày 07/12/2022 bất ngờ quay đầu giảm mạnh

Giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm mạnh

Giá vàng thế giới hôm nay ít biến động khi những người tham gia thị trường đã tạm dừng áp lực bán; tuy nhiên giá vàng trong nước lại giảm, vàng miếng SJC xuống mức 66,92 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 16h giá vàng Doji niêm yết tại Hà Nội ở mức mua vào 66,10 triệu đồng/lượng (không đổi so với cuối giờ chiều hôm qua) - bán ra 66,80 triệu đồng/lượng (giảm 100.000 đồng/lượng).

Giá vàng Phú Quý - SJC niêm yết tại Hà Nội ở mức mua vào 66,20 triệu đồng/lượng - bán ra 66,90 triệu đồng/lượng (giảm 50.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua bán).

Giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài gòn SJC tại Hà Nội mua vào 66,10 triệu đồng/lượng - bán ra 66,92 triệu đồng/lượng (giảm 250.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua bán).

Như vậy, chốt phiên hôm nay, giá vàng miếng của SJC giảm 250 nghìn đồng/lượng so với kết phiên hôm qua. Giá vàng miếng của Doji tại Hà Nội hôm nay giữ nguyên ở chiều mua và giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua. Còn giá vàng miếng của Doji tại TP.HCM giữ nguyên so với kết phiên hôm qua.



Giá vàng nhẫn hôm nay cũng giảm. Chốt phiên hôm nay, giá vàng nhẫn 9999 được SJC niêm yết tại TP.HCM ở mức 52,85-53,85 triệu đồng/lượng, giảm 150 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Còn giá vàng nhẫn được PNJ cập nhật lúc 16h02 hôm nay ở mức 52,9-54 triệu/lượng. Biên độ chênh lệch giá mua vào – bán ra được duy trì ở vùng thấp chỉ 800.000 đồng mỗi lượng do sức mua trên thị trường vàng trong nước kém sôi động.

Giá vàng được cập nhật lúc: 19h30 ngày 7/12/2022

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ít biến động, đứng ở mức 1.772 USD/ounce vào lúc 13h50 (theo giờ Việt Nam). Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,1%, lên 1.783,9 USD/ounce.

Chỉ số USD ổn định, sau khi tăng 0,3% so với phiên trước. Đồng USD mạnh khiến vàng giảm sức hấp dẫn với người mua vàng bằng các đồng tiền khác.

Hiện có 91% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 13/12 và cuộc họp cuối cùng của Fed dự kiến diễn ra trong hai ngày 13-14/12.

Lãi suất tăng sẽ gây ảnh hưởng đến vị thế truyền thống của vàng là tài sản dự phòng trước lạm phát và những yếu tố không chắc chắn khác trong năm nay, khiến chi phí cơ hội cho việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng tăng.

Nhà phân tích Edward Moya tại OANDA cho rằng giá vàng sẽ vẫn ở mức dưới 1.800 USD/ounce và có thể tiến về gần mức 1.760 USD/ounce.