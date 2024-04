Giá vàng tăng nóng: Đề nghị thanh kiểm tra doanh nghiệp vàng, làm rõ thao túng giá thị trường

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo thanh kiểm tra, làm rõ thao túng thị trường vàng

Theo đó, sáng 16/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2024.

Tại Phiên họp, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và Nhân dân đánh giá cao những chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia, ổn định và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước trong tình hình quốc tế có nhiều biến động, khó khăn và phức tạp.

Giá vàng diễn biến phức tạp thời gian gần đây, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ thanh tra, làm rõ dấu hiệu thao túng thị trường vàng (Ảnh: NT).

Đặc biệt, liên quan đến thị trường vàng thời gian qua, Trưởng ban Dân Nguyện đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.

Cụ thể, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan theo dõi sát biến động cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu để có biện pháp điều chỉnh phù hợp, tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường, tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.

Trước đó, chiều 15/4 tại TP.HCM, lực lượng Quản lý Thị trường TP.HCM (Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương) tổ chức rà soát, kiểm tra nhiều cửa hàng vàng tại các quận nội thành TP.HCM như Quận 1, Quận 5.

Nhiều cửa hàng vàng tại TP.HCM đã tạm đóng cửa sau khi Tổng cục Quản lý thị trường đồng loạt ra quân kiểm tra các tiệm vàng ở nhiều địa phương.

Trước đó, ngày 12/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, các Bộ Công Thương, Tài chính, Công an, Thông tin và Truyền thông…. sớm có biện pháp xử lý chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước so với giá vàng quốc tế, chênh lệch lớn trong biên độ mua vào và bán ra của giá vàng, đặc biệt là giá vàng SJC.

Thủ tướng yêu cầu NHNN có giải pháp ngăn chặn tình trạng vàng hóa nền kinh tế, không để ảnh hưởng của biến động giá vàng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của Nhà nước theo đúng quy định, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

"Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, giám sát… theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao", Thủ tướng yêu cầu.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và cơ quan chức năng cần "xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách găm hàng đẩy giá của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất ổn định, an toàn thị trường vàng", thông báo của Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng.