Giá vàng trong nước biến động trái chiều với thế giới, nhà đầu tư cẩn trọng khi quyết định xuống tiền

Giá vàng hôm nay 9/11/2024 trên thị trường thế giới giảm sau khi Fed quyết định hạ lãi suất và có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Giá vàng trong nước bật tăng mạnh, trong đó vàng nhẫn SJC tăng gần 2 triệu đồng (mua vào).

Giá vàng thế giới giao dịch lúc 20h30 ngày 8/11 (giờ Việt Nam) ở mức 2.694 USD/ounce, giảm 0,39% so với đầu phiên. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2024 giao dịch ở mức 2.701 USD/ounce.

Các nhà giao dịch nhận thấy có 71% khả năng Fed sẽ có thêm một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản nữa vào tháng 12. Vàng được dự báo trong trung và dài hạn vẫn trong xu hướng tăng do Fed trong chu kỳ hạ lãi suất và đồng USD có thể yếu đi.

Theo Ryan McIntyre, chuyên gia tại Sprott, về lâu dài, giá vàng sẽ tăng nhờ các yếu tố hỗ trợ như sự mất giá của USD.

Giá vàng thế giới giảm xuống trong bối cảnh chỉ số đô la tăng lên. Ghi nhận lúc 23h00 ngày 8.11, chỉ số US Dollar Index đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt ở ngưỡng 104,612 điểm (tăng 0,23%).

Giá vàng đang khiến các nhà đầu tư phân vân. Ảnh: Kitco

Theo Kitco, thị trường tuần này bị chi phối bởi cuộc bầu cử Mỹ là điều đã được dự đoán, giá vàng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên hướng đi của giá vàng trong thời gian tới vẫn khiến các nhà đầu tư phân phân.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan áp đảo từ các chuyên gia trong ngành, trong khi nhóm lạc quan của các nhà giao dịch bán lẻ cũng lần đầu tiên trượt xuống nhóm thiểu số sau nhiều tháng.

Kitco dẫn lời Darin Newsom, nhà phân tích thị trường nhận định, cho đến tháng 12 xu hướng giám ngắn hạn trong mỗi biểu đồ đóng cửa hàng hàng. Điều này mở ra cánh cửa cho đợt bán tháo mới vào đầu tuần tới.

David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation cũng cho rằng bức tranh kỹ thuật cho thấy giá vàng sẽ tiếp tục giảm. Ông này nhận định giá vàng đã giảm vào thứ Tư khi ông Trump tái đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Nguyên nhân dẫn tới đợt bán tháo xuất phát từ giá đồng đô la Mỹ tăng vọt, kéo theo lợi suất trái phiếu khi các nhà đầu tư lo ngại rằng thuế quan và cắt giảm thuế mà Trump hứa sẽ dẫn đến lạm phát. Morrison cho biết dù vàng tìm thấy đáy và có một chút tăng giá vào ngày hôm qua. Nhưng đà tăng đã mất sức chỉ sau một ngày và vàng lại một lần nữa chịu áp lực bán.

Cùng chiều nhận định, chủ tịch của Adrian Day Asset Management - Adrian Day cho biết việc vàng tiếp tục giảm sẽ không phải là điều bất lợi vì một số nhà đầu tư vẫn chốt lời. Ngay cả khi cả ngân hàng trung ương và lượng mua của người tiêu dùng Trung Quốc đều giảm so với mức cao trước đó. Tuy nhiên, động lực của người mua là khác nhau, trong đó có mong muốn đa dạng hóa để thoát khỏi sự phụ thuộc vào đồng đô la.

Adrian Day nhắc lại, hãy nhớ rằng vàng có phản ứng tương tự với cuộc bầu cử của Donald Trump vào năm 2016, khi đồng đô la mạnh và thị trường chứng khoán mạnh. "Sự thoái lui đó kéo dài khoảng sáu tuần", Day nói.

Là một trong số ít nhà đầu tư lạc quan, James Stanley, chiến lược gia thị trường cao cấp tại Forex.com lại cho rằng giá vàng sẽ có chiều hướng đi lên. Dù không chắc chắn, nhưng James cho rằng phản ứng từ sau cuộc bầu cử Mỹ đến nay khá tích cực. "Thông thường với tác động giá như vậy, tôi sẽ bắt đầu nghiêng về xu hướng giảm nhưng với việc vàng mạnh mẽ như năm nay, tôi vẫn chưa sẵn sàng để đảo ngược, vì vậy tôi sẽ giữ quan điểm tăng.", James nói.

Giá vàng trong nước bật tăng, ngược chiều thế giới

Cập nhật đến 8h30 ngày 9/11, vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức mua vào 82,3 triệu đồng/lượng, bán ra 86 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá vàng miếng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng miếng SJC Phú Quý cũng tương tự ở chiều mua vào 82,3 triệu đồng/lượng, bán ra 85,8 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC PNJ mua vào 82 triệu đồng/lượng, bán ra 85,8 triệu đồng/lượng.

Về vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 83,3 – 85,1 triệu đồng/lượng (chiều mua – bán). Chênh lệch mua - bán khoảng 2,2 triệu đồng.

Vàng nhẫn Phú Quý ở mức 83,4 triệu đồng/lượng mua vào, 82,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, giá vàng biến động tăng mạnh cùng chiều với giá vàng thế giới. Từ đầu năm 2024 đến tháng 6/2024, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới nới rộng, đặc biệt là đối với vàng miếng SJC. Mức chênh lệch giá vàng miếng SJC so với giá vàng thế giới có những thời điểm lên đến 18 triệu đồng/lượng (tháng 5/2024). Tại thời điểm sáng ngày 05/11/2024, giá vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 87/89 triệu đồng/lượng, tăng 13,5 triệu đồng/lượng (khoảng 18%) so với đầu năm 2024. Biến động giá vàng trong nước cơ bản phụ thuộc vào diễn biến của giá vàng thế giới và quan hệ cung-cầu trên thị trường, cụ thể:

+ Về phía cung: Từ năm 2014 đến năm 2023, NHNN không tăng cung vàng miếng SJC ra thị trường. Tuy nhiên, từ tháng 4/2024 đến nay, trước xu hướng tăng mạnh của giá vàng thế giới, dư luận quan tâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc giảm chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế, NHNN thực hiện can thiệp thị trường vàng qua đấu thầu và bán vàng miếng trực tiếp để bổ sung nguồn cung vàng miếng SJC cho thị trường, hạn chế tác động đến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, ngoại hối.

+ Về phía cầu: Giá vàng thế giới liên tục tăng cao, cùng những khó khăn của các kênh đầu tư khác (bất động sản đóng băng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ảm đạm, lãi suất tiền gửi ngân hàng thấp…) khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, qua theo dõi của các đơn vị trong hệ thống phản ánh nhu cầu mua vàng chủ yếu tập trung tại 02 địa bàn lớn là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và có yếu tố tâm lý, kỳ vọng.

- Bên cạnh các lý do nêu trên, không loại trừ khả năng có sự tồn tại của các hành vi thao túng thị trường, vi phạm các quy định liên quan của pháp luật về thuế, cạnh tranh… đã dẫn đến tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước (đặc biệt là vàng SJC) và thế giới.

Nhằm ổn định thị trường vàng, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, căn cứ các quy định hiện hành, NHNN đã triển khai các phiên đấu thầu bán vàng miếng SJC với nguyên tắc tương tự như các Phiên đấu thầu bán vàng miếng đã thực hiện trong năm 2013. Từ 19/4/2024 đến 23/5/2024, NHNN đã tổ chức 09 phiên đấu thầu với tổng khối lượng trúng thầu là 48.500 lượng (tương đương khoảng 1,82 tấn). Tuy nhiên, sau 9 phiên can thiệp theo phương thức đấu thầu, chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá thế giới vẫn ở mức cao.

- Để nhanh chóng kiểm soát và giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước so với giá thế giới, NHNN chuyển sang phương thức bán vàng miếng với khối lượng phù hợp. NHNN lựa chọn 04 NHTMNN và Công ty SJC.

Kết quả là từ ngày 03/06 đến 29/10/2024, NHNN đã tổ chức 44 phiên bán vàng miếng SJC trực tiếp, cung ứng ra thị trường 305.600 lượng vàng SJC (tương đương khoảng 11,46 tấn vàng).

Trước thời điểm NHNN thông báo chủ trương thực hiện bán vàng miếng SJC trực tiếp, vàng miếng SJC trên thị trường trong nước được mua bán ở mức 89-92 triệu đồng/lượng, chênh lệch so với giá thế giới hơn 18 triệu đồng/lượng (~25%). Kể từ khi chính thức thông báo thực hiện phương án bán vàng miếng trực tiếp, chênh lệch giá bán vàng miếng trong nước so với giá thế giới đã giảm, hiện chỉ còn chênh khoảng 3-5 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới (khoảng 5%-7%).

Đấu thầu vàng miếng, bán vàng miếng trực tiếp là các biện pháp can thiệp, bình ổn thị trường được NHNN thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành.